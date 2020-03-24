疫情燒到全世界 聯合國分歧安理會堵塞在透明詞

新冠肺炎全球大流行，聯合國安全理事會12天沒開會；現在更為了是否發布疫情相關聲明，和是否舉行「虛擬」會議來表決決議案等意見分歧，尤其因聲明中有敏感詞透明而遭數國反對陷入僵局。

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據法新社報道說，疫情蔓延發聲明與否，聯合國安理會無共識陷僵局。2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，已讓世界各國領袖疲於因應，美中大打口水戰，如今聯合國安理會也傳出陷入僵局，讓醫療專家出面呼籲團結一致對抗疫情。

該報道引述外交消息人士，對於這項草擬聲明，南非首先表示反對，俄羅斯與中國雖稍早曾參與討論，但隨後力阻這項提議。這項聲明上周由東歐國家愛沙尼亞草擬，內容特別點出「對全球COVID-19疫情達空前程度的擔憂與日俱增，恐對國際和平與安全造成威脅」。聲明也呼籲，因應疫情要「完全的透明」，這個用詞被視為是間接附和美國批評疫情源頭中國政府遮遮掩掩。

根據法新社取得的草擬聲明，內容還包括「安理會成員呼籲所有會員國更着重協助最容易暴露於病毒、受到病毒影響的一方，以及那些急需人道協助的民眾」。聲明並強調，「沒有任何國家能獨善其身」。

法新社說，聯合國安理會聲明的發布需要安理會15個理事國的同意。

中國擔任3月的聯合國安理會輪值主席，安理會從12日至今都沒有開會。雖然紐約聯合國總部仍開門，不過大部分的聯合國職員與各國代表團的外交官都在家工作，避免被感染。

安理會必須在26日將負責北韓製裁的聯合國專家任期延長一年，以及將進駐東非索馬里的維和部隊任務延長一年。然而，安理會本周稍早已取消有關敘利亞及利比亞的會議，目前尚未確定26日的會議是否將如期召開。