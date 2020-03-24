約翰遜下令閉國插門禁足3周

英國《泰晤士報》今天的標題是，“你必須留在家中”。報道引述英國首相約翰遜表示，英國已處於全國緊急狀態，而且必須採取嚴厲的封閉措施，以免國民保健服務無法應對疫情的壓力。《金融時報》認為，英國首相約翰遜昨天被迫下令封閉英國，以阻止新冠病毒的迅速傳播。

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據李文讀報今天指，約翰遜下令英國全國禁足三周。對此，《都市報》報道，英國首相約翰遜昨晚宣布，為了阻止新冠病毒的迅速蔓延，未來三周內在全國範圍內實施“禁足令”，禁止公眾在非必要情況下離開寓所。在此期間，所有英國公眾只能出外購買食品、必要的出門上班、每天一次的戶外體育鍛煉或者到醫院或診所看病，除此之外，則必須要留在家裡。此外，他還下令禁止除同住者以外的所有兩人以上聚會，並授權警方對違反禁令者執法，包括開出罰單。約翰遜還同時下令關閉所有公共圖書館、兒童遊樂場、戶外健身設施及宗教場所。報道還透露，昨天英國又增加了54名新冠病毒死者，使總死亡人數升至335人。

《每日鏡報》則形容，英國首相約翰遜昨晚的最新宣布相當於下達了“全國封閉令”。報道還透露，任何違反禁令者將被罰款30英鎊。報道還引述約翰遜表示，如果他不採取特別的措施，英國國民保健服務（NHS）將無法應對疫情帶來的醫療壓力。

據《每日郵報》稱，英國首相約翰遜昨晚史無前例地下達了“抗疫封閉令”，並形容有關措施“令人意想不到”。報道說，由於英國政府下令禁止兩人以上的聚會，意味着就連婚禮也不能舉行。報道還指出，雖然約翰遜表示，有關措施暫時只實行三個星期，但目前看來，實施的時間可能會更久。

《泰晤士報》今天的標題是，“你必須留在家中”。報道引述英國首相約翰遜表示，英國已處於全國緊急狀態，而且必須採取嚴厲的封閉措施，以免國民保健服務無法應對疫情的壓力。報道指出，首相約翰遜昨晚在發表全國電視講話時還下令，暫時關閉絕大部分商店，但超市、藥店、獸醫診所、寵物店、加油站、銀行、郵局、洗衣店及殯葬公司則繼續開門營業。報道還透露，英國新冠病毒確診病例昨天增加了813人至6650人。

《衛報》也引述英國首相約翰遜表示，英國目前處於全國緊急狀態之中，故此所有人都必須留在家中。報道指出，英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯一直建議，應採取嚴厲的全面封閉措施，以控制疫情的蔓延速度，但約翰遜一直不願意這樣做。不過，現在他面對各方越來越大的壓力，因此也終於決定下達封閉令了。

資深媒體人李文讀報指《i》也報道，面對迅速升溫的新冠病毒疫情，以及內閣閣員越來越大的壓力。英國首相約翰遜昨天終於下令限制人員流動，並要求英國公眾必須留在家中。

《金融時報》也認為，英國首相約翰遜昨天被迫下令封閉英國，以阻止新冠病毒的迅速傳播。報道還透露，英國政府還計畫在本周四通過一項緊急法例，屆時任何違反封閉令的人士，將會面對罰款的處罰措施。報道稱，罰款金額最初定為30英鎊，但如有需要的話，也會上調罰款金額。

而《每日電訊報》則形容，英國首相約翰遜昨天宣布的全面封閉措施，標誌着“自由的終結”。報道還引述約翰遜警告說，未來的抗疫之路仍然艱辛，而且還會有可能因此失去許多生命，因此已經無法再作出“容易的決定”了。

《每日快報》也引述英國首相約翰遜，敦促英國公眾為了大家的利益，必須留在家中，因為只有這樣做才能挽救生命，並且幫助國民保健服務（NHS）應對疫情。