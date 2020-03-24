默克爾檢測呈陰性 需二次複檢 今天繼續在家隔離

據德國總理梅克爾發言人公報說，總理默克爾自主隔離「狀況良好」，新冠肺炎初步檢測結果呈現陰性，但未來幾天仍會進一步篩檢。默克爾未來幾天繼續在家隔離主政。

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據法新社報道，默克爾新冠肺炎初檢陰性但仍將復篩。

據德國總理默克爾發言人昨天稍晚說，默克爾（Angela Merkel）自主隔離「狀況良好」，新冠肺炎初步檢測結果呈現陰性，但未來幾天仍會進一步篩檢。默克爾周末得知一名曾於20日幫她注射疫苗的醫師確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，為預防起見決定自主隔離。

默的發言人塞柏特（Steffen Seibert）昨天告訴德新社（DPA）：「今天檢測結果呈陰性。」塞柏特解釋說，未來幾天將進一步篩檢，因為如此早期的初步檢測結果可能不準確。

塞柏特也代表默克爾感謝「許多人傳遞祝福訊息，盼總理保重身體」。他不願透露默克爾的化學教授丈夫邵爾（Joachim Sauer）是否與默克爾一起隔離，僅說他不會提供家人相關消息。

塞柏特稍早在柏林告訴媒體，默克爾「狀況良好並且在家工作」。

默克爾星期一在家透過電話召開內閣會議，敲定一項重大紓困方案，以協助受疫情影響的企業和員工。