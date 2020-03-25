太平洋執勤美國航母羅斯福號染新冠病毒

美國海軍通報，部署於太平洋的航空母艦“羅斯福號”上發現3起2019冠狀病毒疾病確診病例。美國官方說，這是首度在出航執行任務的美國軍艦上發現病例。

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據中央社今天報道說，美國首見值勤軍艦染疫，航母羅斯福號3人確診新冠肺炎。

美國海軍昨天稍晚通報，部署於太平洋的航空母艦“羅斯福號”上發現3起2019冠狀病毒疾病確診病例。美國官員表示，這是首度在出航執行任務的美國軍艦上發現病例。率先報導這個消息的大眾新聞頻道（Fox News）提到，尼米茲級（Nimitz-class）的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）艦上約有5000名海軍官兵。水手們在船上生活空間有限，睡在艙房裡的單人床位。

據中央社引述美國雜誌“財經內幕”（Business Insider）報導，病毒檢測呈陽性反應的3名水手已被隔離並下船，他們接觸過的所有人也被隔離。

據美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）說：“這是我們即使發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例後，也有能力維持船艦在海上執勤的一個例子。”他還表示，海軍的綜合戰力仍保持戒備中。據他說：“我們的船艦在航行，我們的戰機在飛，訓練也持續進行，以保衛美國利益及全球所有盟國及夥伴的利益。”

中央社說，這是美國首度在值勤中的軍艦上發現俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病病例。

海軍先前通報，分派到靠港船艦上的水手，有一些人染病。到3月22日為止，停泊聖地牙哥（San Diego）港口的軍艦上，至少有十多起病例。

美國第7艦隊21日表示，海軍前進部署預防醫學小組及海軍醫學研究中心成員已登上數艘部署在太平洋上的艦艇，針對2019冠狀病毒疾病的采檢已在美國兩棲攻擊艦“美利堅號”（USS America）、“羅斯福號”及第7艦隊旗艦“藍嶺號”（USS Blue Ridge）上進行。