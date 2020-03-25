新冠疫情壞消息不斷 查爾斯王子染病毒

英國《天空新聞網》（Sky News）消息說，繼女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）和菲利普親王（Prince Philip）離開白金漢宮，前往溫莎堡躲避疫情後，英王室稍早宣布，高齡71歲的王儲查爾斯（Prince Charles）確診感染新型肺炎，妻子康沃爾公爵夫人卡蜜拉（Duchess of Cornwall）檢疫則呈現陰性，兩人目前都在蘇格蘭住處進行隔離。

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據上報報道，71歲英國查爾斯王儲確診，與妻子卡蜜拉居家隔離。據英國王室聲明中強調，王儲目前身體健康良好，隔離在家仍持續執行公務，檢疫措施是由蘇格蘭艾伯丁郡的醫院執行。但肺炎會傳染，外界擔心、經常需要與民眾接觸的查爾斯王儲，媒體也開始回溯王儲最近的公開行程，包含12日為澳大利亞森林大火募資的慈善晚宴，以及多次在白金漢宮內進行贈勳儀式，讓人擔心會有更多病例出現。

據該報道稱，10歲被冊封為威爾斯親王，後進入劍橋大學三一學院（Trinity College, Cambridge）就讀，並自學威爾斯語，卻傳聞從小一直不被父母喜愛，讓查爾斯的性格始終相當壓抑和缺乏自信心。作為王位繼承人的查爾斯，感情生活也自然成為媒體追逐焦點，與戴安娜（Princess Diana）的婚禮被稱為“世紀婚禮”，並育有2子：威廉（Prince William）和哈利（Prince Harry）。可卻因為黛妃性格活潑、廣受媒體與民眾熱愛、始終是鎂光燈最閃耀的那顆星星，帶給查爾斯極大的壓力與不自信，兩人在多年不合後，最終1996年協議離婚。

據該報道稱，但戴安娜卻在隔年一場巴黎的車禍中不幸去世，此事重創查爾斯在公眾的形象，再加上他堅持選擇與多年“地下情人”卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）交往，2005年結為夫妻，此事也深深影響了其母親的想法和態度，讓外界認為，這是造成王位始終未能交接的原因之一。