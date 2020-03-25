新冠病毒可能已經感染了英國半數人口 倫敦展覽中心將改為方艙醫院

英國《都市報》引述英國衛生大臣漢考克透露，英國軍方正在協助國民保健服務（NHS），把倫敦東部的ExCel展覽中心改建為一家可容納4000名病人的臨時醫院，並計畫在下周啟用，專門用來接收新冠病毒患者。《金融時報》今天指新冠病毒可能已經感染了英國半數人口。

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新冠病毒可能已經感染了英國半數人口。據李文讀報今天指，倫敦展覽中心將改為方艙醫院。

《都市報》引述英國衛生大臣漢考克透露，英國軍方正在協助國民保健服務（NHS），把倫敦東部的ExCel展覽中心改建為一家可容納4000名病人的臨時醫院，並計畫在下周啟用，專門用來接收新冠病毒患者。漢考克還表示，英國政府還將公開招募25萬名志願義務工作者，協助NHS處理大量增加的病人。昨天英國的新冠病毒死亡人數又增加了87人，是迄今為止死亡人數最多的一天，並使累計死亡人數增至422人，而新冠病毒確診病例累計總數也打破八千人大關，達到8077人，而且比前一天增加了超過五分之一。

據《i》也形容，這個星期是英國國民保健服務（NHS）自1948年二戰結束以來面臨最大挑戰的一周。報道也披露了NHS正在倫敦東部的展覽中心興建臨時醫院的消息，並稱，英國軍人已經開始參與向醫院運送醫療物資的工作。此外，1.2萬名退休醫護人員已同意重返崗位，協助醫治新冠病毒患者。報道還透露，一旦發現違反政府禁止聚集令的人士，將當場實施罰款措施，而且罰款金額也將很快從30英鎊提高到1000英鎊。

《每日電訊報》則引述英國警方負責人表示，警員在處理違反政府禁止聚集令的人士時，主要還是以勸說和教育為主，而不會效仿其它國家的警員採取嚴厲的處罰措施。報道還透露，英國將在本周四通過緊急法例，屆時地方法院向違反政府禁止聚集令人士的罰款金額將不再設任何上限。與此同時，英國政府雖然下達了禁止公眾聚集令，但仍允許建築工人繼續開工，因此引起了爭議。倫敦市長薩迪克汗認為，應該讓更多僱員留在家裡工作，以免導致倫敦地鐵在上下班高峰期出現人滿為患的問題。他還表示，不可能再增加地鐵服務的班次。

《泰晤士報》在頭版報道，英國首相約翰遜正面對越來越大的壓力，要求他採取進一步限制員工上班的措施，以避免公共交通工具過於擁擠而引發病毒傳播的風險。英國政府目前的建議是，非核心行業的員工，如果實在無法在家工作的話，仍可以到單位上班，因為保持國家繼續運作至關重要。為此，來自反對黨工黨的倫敦市長薩迪克汗批評約翰遜，把經濟利益看得比人的生命更為重要。

另外，該報今天的頭條新聞是，英國衛生大臣漢考克昨天徵召25萬名志願義務工作者，協助照顧150萬名受到疫情影響的年老體弱人士。報道還引述英國牛津大學一項醫學研究結果指出，自今年1月以來，可能多達一半的英國人口已經感染了新冠病毒，因此需要儘快展開病毒測檢測，以便了解究竟有多少人對新冠病毒已經具有免疫力。此外，衛生大臣漢考克也面對壓力，要求他明確表示，何時開始對醫護人員進行病毒檢測。

《衛報》則引述代表英國前線醫護人員的英國醫生協會主席帕爾瑪表示，隨着新冠病毒疫情的不斷惡化，不少前線醫生都缺乏個人保護裝備，因此越來越擔心他們的健康安全，並在考慮是否辭職不幹。報道還引述代表英國40萬名護士的皇家護理學會表示，不少前線護士也因為缺乏個人保護裝備而擔心健康安全，其中部分人也在考慮是否應該提出辭職。

《每日快報》則引述英國衛生大臣漢考克透露，英國政府已經購置了350萬個抗體檢測劑，可以迅速檢測出是否感染了新冠病毒。報道也引述牛津大學的醫學研究結果指出，英國可能已有多達一半人口感染了新冠病毒。

《太陽報》則形容，英國國民保健服務（NHS）現已變成“國民協助服務（NHS）”。報道說，衛生大臣漢考克昨天呼籲25萬名社會人士加入志願者大軍，為留在家中自我隔離的140多萬名年老體弱派送食品和藥品。報道還引述衛生官員警告說，倫敦的醫院可能在四天後就不再有任何空置的病床了。

《金融時報》引述英國財政大臣蘇納克承認，雖然英國已經採取了大規模的經濟干預措施，但不可能保護每一家企業和每個工作崗位都不會受到新冠病毒的負面影響，因此，他也預測，會有英國一些企業因為不堪新冠病毒造成的衝擊而倒閉。

另外，該報還在頭版刊登照片報道，在最早爆發新冠病毒疫情的中國湖北省，當地工人們已逐步復工，而部分地區的公共交通也開始恢復服務。但為了避免病毒再度爆發，武漢一家汽車製造廠的工人在午餐時也彼此保持距離。

據資深媒體人李文讀報指，《每日鏡報》今天在頭版刊登了英國一位年僅四歲的癌症患者米拉的照片，並引述她呼籲英國公眾，為了她的健康安全，應盡量留在室內，以防止新冠病毒的傳播。

新的消息報告英國王儲查爾斯王子以及他的夫人，均患染上了新冠肺炎病毒。