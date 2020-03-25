新冠病毒美國第一例未成年染疾死亡

儘管已有研究顯示新冠肺炎並不會特別威脅青少年，美國今天通報境內首起已知的兒少染疫死亡案例。美國洛杉磯郡衛生官員發聲明證實，死者是名「不到18歲的年輕人」，並警告，「2019冠狀病毒疾病不會因年齡、種族或收入而有差別待遇。」

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據法新社說，新冠肺炎球，美首例兒少染疫身亡。洛杉磯郡衛生官員發聲明證實，死者是一名「不到18歲的年輕人」，家住洛杉磯北方不遠的蘭卡斯特（Lancaster）。據洛郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）表示：「2019冠狀病毒疾病不會因年齡、種族或收入而有差別待遇。」

該報道說，衛生局並未提供這起死亡案例的更多資訊，諸如年齡、性別、有無其他疾病都未說明。

許多研究發現年紀較大以及本身患有其他疾病者，感染新冠肺炎不成比例地高。據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最近報告發現，青少年「2019冠狀病毒疾病的病狀似乎較輕微」，截至3月16日美國沒有青少年因染疫必須住進加護病房或是發生死亡病例。

據報告發現：「與其他國家的報告類似，本報告顯示，年紀較長的族群有較多的2019冠狀病毒疾病重症以及死亡案例。」

該報道稱，中國至今只有兩起已知的未成年染疫死亡案例，其中一例是個原本就有腸病的嬰兒，另一例狀況不明。