“末日博士”看衰美國經濟 警告超級蕭條即將到來

末日博士果然不看好美國經濟。具有代表性的悲觀論者、紐約大學經濟學教授努里埃爾·魯比尼在24日美國股市暴漲時，仍向市場的歡呼聲潑出了冷水，對前景十分不看好。他當天在接受雅虎財經的採訪時表示：“受新冠疫情影響，（美國）很可能會遭遇比2008年金融危機更加殘酷的危機。第四季度前（美國經濟）毫無疑問地將陷入比金融危機時更加嚴重的蕭條局面，關鍵是第四季度是否有回暖的可能性。”

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據朝鮮日報今天報道說，魯比尼博士警告：比蕭條更甚的超級蕭條即將到來。““末日博士”努里埃爾·魯比尼教授說，不僅是大蕭條的水平。超級蕭條（Greater Depression）也不無可能！”

該報道稱，“末日博士”努里埃爾·魯比尼教授。他警告稱：“不是大蕭條，而是超級蕭條即將到來。”

“末日博士”努里埃爾·魯比尼教授還對美國總統特朗普期待幾周內放寬隔離措施的樂觀論調發起攻擊。他表示：“如果不效仿中國曾經的做法和意大利現在才採取的措施，讓經濟徹底停擺一兩個月的時間，經濟危機（因為新冠病毒擴散）將全面爆發到無法控制的程度”，“（特朗普）竟然說要在一兩周內恢復經濟活動，簡直是癡人說夢。”他還提出了令人擔憂的預測，他認為由新冠疫情導致的經濟危機將比20世紀20年代末的大蕭條更加嚴峻。當天美國股市大漲，外界期待可能是V字反轉，但他表示：“不要期待什麼V字或U字反轉。經濟即將遭遇I字，甚至都不是L字的急轉直下的衝擊。情況將比金融危機時更加糟糕。更進一步來說，我們已經具備了出現比大蕭條更甚的超級蕭條（Greater Depression）的條件。”

美國議會即將通過兩萬億美元的經濟刺激方案，對此他表示：“可能很快就會通過，但這種大規模援助不僅在美國，還應在歐洲和世界各國同時進行。但是歸根結底控制疫情的速度將成為市場復蘇的決定性變數。”

最新的消息說，美國參議院和特朗普政府官員已經就一項大規模經濟刺激法案達成協議，以減輕新冠病毒疫情對經濟的影響。