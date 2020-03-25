美國哈佛校長夫婦均染新冠病毒

美國新冠肺炎疫情升溫，哈佛大學校長貝考24日表示，他跟妻子前幾天出現咳嗽、發燒等癥狀後接受篩檢，結果呈現病毒陽性反應。

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據中央社報道稱，哈佛大學校長夫婦確診新冠肺炎，全美染疫人數逾5萬。

該報道引述美聯社消息，美國新冠肺炎疫情升溫，哈佛大學校長貝考（Lawrence S. Bacow）今天表示，他跟妻子前幾天出現咳嗽、發燒等癥狀後接受篩檢，結果呈現病毒陽性反應。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國確診人數突破5萬人。

消息說，繼美國職籃NBA球員傳出確診病例後，學術圈也傳出疫情。美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝考在發給哈佛師生的聲明中表示，他與妻子的COVID-19病毒檢測呈現陽性。他說：“我們在周日開始出現癥狀，先是咳嗽，然後發燒、感到寒冷及肌肉疼痛。周一時，我們聯絡了醫生。”哈佛大學校長貝考說，“我們昨天接受檢測，幾分鐘前剛剛得到結果。”

據貝考表示，不確定他跟妻子是如何被感染，但他們最近接觸的人比平常少很多。他們倆人從3月14日起都開始在家工作。確診之後，貝考說接下來2周他們會在家隔離休息以待康復。

該報道稱，哈佛本月稍早時已宣布改為線上授課，並要求學生搬出學校宿舍。