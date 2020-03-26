新冠疫情重創美國就業市場，上周全美328萬勞工申領失業金

新冠病毒疫情重創美國就業市場，上周申領失業金的勞工人數，創下史上新高。美國勞工部26日上午公布最新統計指出，截至3月21日的一周之內，全國共有328萬勞工申請失業救濟金，人數龐大，前所未見。

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這一數字打破了2009年3月經濟大衰退時期一個月內66.5萬人失業的階段性高點，甚至遠超1982年10月創下的一個月內69.5萬人失業的歷史最高紀錄。

首次申領失業救濟金人數被認為是反映當前經濟狀況最快的窗口。經濟學家曾預估將有150萬人申請失業救濟，如今這一數字比起預估的翻了倍。

此前，美國就業人口連續113個月增加，創歷史新高，總增幅達2200萬人。2月份的失業率僅為3.5%，與50年來最低水平持平。員工薪資水平也從過去兩年開始加速上漲。

強勁的勞動力市場讓美國經濟連續10年保持高速增長，順利度過了歐洲債務危機、亞洲金融海嘯、製造業衰退、能源價格波動和全球貿易戰。然而，在短短一兩周之內，“就業機器”高速引擎突然停止運轉。

申請失業救濟人數創歷史新高的一個星期前，許多美國企業宣布裁員，一些州和地方政府下令關閉非必要的企業，以應對新冠病毒大流行。

MUFG聯合銀行(MUFG Union Bank)首席金融經濟學者魯普基(Chris Rupkey)說，“接下來失業問題將會變得多嚴重，沒人可以預知，但可以確定的是，目前有接近1000萬民眾已經丟掉工作，意味着官方的失業率數字將達10%的痛苦門檻。”

國會預算辦公室(Congressional Budget Office)前主任霍爾（Keith Hal）l表示:“我們以前從未見過如此大幅度的‘自由落體’，即使在大衰退時期也不至於這樣，這真像是一場突襲的大衰退。”