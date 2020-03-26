查爾斯王子染疾 英國先檢測王室政要引批評

據英國《太陽報》在頭版報道說，71歲的查爾斯王儲已被確診感染了新冠病毒，目前正在接受自我隔離檢疫，但他的93歲母親-英女王則繼續如常工作。儘管官方就檢測議題解釋將優先針對一線醫護人員，《每日星報》稱，不少前線醫護人員對於王室成員及名人獲得優先檢測病毒的待遇感到非常憤怒。

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據李文讀報今天指，查爾斯王儲被確診感染病毒。《太陽報》在頭版報道說，71歲的查爾斯王儲已被確診感染了新冠病毒，目前正在接受自我隔離檢疫，但他的93歲母親-英女王則繼續如常工作。

《每日電訊報》也在頭版報道，英女王的長子-查爾斯王儲昨天確診感染了新冠病毒，但病情並不嚴重，目前正在其位於蘇格蘭的王室私家莊園內接受自我隔離，至於他72歲的夫人卡米拉也進行了檢測，但結果呈陰性。報道還引述查爾斯王儲的醫生透露，估計查爾斯王儲最早是在3月13日感染病毒的，他上一次與93歲的英女王會面則是在3月12日，而女王目前的身體健康狀況良好。該報還刊登照片顯示，正在溫莎堡自我隔離的女王昨天和英國首相約翰遜電話通話。

該報今天的頭條新聞是，英國政府衛生官員昨晚透露，已經訂購了350萬套抗體檢測劑，可以在15分鐘內就檢測出受檢者是否感染了新冠病毒。報道稱，這批抗體檢測劑將在數周內通過亞馬遜網站及Boots連鎖藥店發售，並且首先會用來檢測那些急需重返工作崗位的醫護人員和公共服務工作者，以便儘快恢復關鍵的公共服務。報道還引述英國首相約翰遜表示，這種快速檢測劑可能會成為改變英國抗疫形勢的關鍵之物，因為可以確定數百萬英國人是否已經得到了新冠病毒的免疫力。此外，英國國民保健服務（NHS）目前每天只能進行6000個新冠病毒檢測，其中絕大部分是正在醫院留醫治療的病人。英國昨天又增加了43個新冠病毒確診死亡病例，使累計死亡人數升至465人。

《泰晤士報》也在頭版刊登了英女王和查爾斯王儲3月9日一起在倫敦出席公開活動時的照片。

另外，該報還同時報道，一名21歲的年輕女子以及一名不到四十歲的高級外交官在感染了新冠病毒後不幸去世。21歲的女死者生前沒有任何其它的健康問題，因此相信是英國迄今為止同類死者中年紀最輕的一位。

而該報今天的頭條新聞報道說，英國推出快速抗體檢測劑的希望已經有所增加了。有關檢測劑一旦在本周內通過最後測試的話，就會在數周內通過亞馬遜發送到用戶手中。報道也指出，經過檢測發現已經具有免疫力的人士將獲准重返崗位工作，這樣將使英國目前的全面封閉措施得以逐步放寬。

《獨立報》電子版也在頭版報道了英國有望在數周內推出快速抗體檢測劑的消息，但對於這種快速抗體檢測劑的實際功效則提出疑問。報道還引述英國政府首席醫務官維蒂教授表示，目前的首要工作是確定這一快速抗體檢測劑有多大的準確度。

《金融時報》也報道說，英國首相約翰遜正面臨越來越大的壓力，要求他儘快推出為前線醫護人員進行病毒檢測的措施。報道透露，許多醫護人員都抱怨，他們至今沒有接受任何病毒檢測，而且個人保護裝備也不足，使他們面對極大的病毒感染風險。而過去幾天來，首相約翰遜在每天的疫情新聞發布會上，也不斷被記者提問有關問題。報道引述約翰遜昨天回應說，英國政府目前正逐步把每天的病毒檢測數量從5000個增加到1萬個，接下來會爭取增加至每天2.5萬個，而最終的目標則是每天25萬個。

《每日星報》稱，不少前線醫護人員對於王室成員及名人獲得優先檢測病毒的待遇感到非常憤怒。他們表示，他們每天冒着生命危險在第一線與病毒進行搏鬥，但卻無法得到檢測的機會。

《每日郵報》報道，英國政府在本周二晚宣布，希望在一周內招募25萬名志願義工，協助國民保健服務（NHS）照顧那些留在家中自我隔離的150萬名年老體弱人士，但不到24小時，就已經有50萬英國民眾報名參加了這一義工計畫。報道形容這些熱心人士是“國家英雄”。另外，報道還引述英國專家預測，英國新冠病毒疫情的高峰期將在下月初復活節期間到來。

《每日鏡報》也形容已經報名參加義工計畫的50萬名英國公眾，每人都有一顆善良的心，報道還引述英國國民保健服務（NHS）方面表示，對公眾的熱烈反應感到有點意外。

據資深媒體人李文讀報今天引述《衛報》透露，英國財政大臣蘇納克今天稍後將推出幫助自僱人士計畫，其中包括為英國大約500萬名自僱人士支付多達80%的工資，幫助他們應對疫情引發的經濟困難。報道透露，為自僱人士支付工資的每月金額上限將低於全職人士的2500英鎊，但自僱人士繳納的稅項也比全職人士少一些。