病毒肆虐 世界30億人禁悶在家 疫情夏季可能也不會消失

全球新冠肺炎確診病例攀升逾45萬人，超過2萬人病故，各國政府加強抗疫措施下，如今全球有30億人口禁足在家。聯合國警告疫情已威脅全人類，呼籲全球各國團結合作抗疫。據歐盟疾病控制機構警告，這種新型冠狀病毒不太可能在夏季消失。

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據法新社報道說，全球30億人禁， 聯合國警告疫情威脅全人類。

據法新社統計，全球182國家通報2019冠狀病毒疾病，死亡病例超過2萬800人。西班牙病故人數已超過中國，成為意大利之後疫情最嚴重的國家。

在全球確診病例攀升逾45萬人之際，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）提出警告，疫情已威脅全人類，只有全球協調合作一致努力，才能遏止疫情擴散。20國集團（G20）今天召開緊急視訊會議，討論全球如何因應危機；而疫情新重災區歐洲聯盟（EU）27 個成員國領袖也將共同商討對策。

路透社引述歐盟一項報告，警告新冠病毒不太可能在夏季消失。 歐盟疾病控制機構周三表示，這種新型冠狀病毒不太可能在夏季消失。該機構發出嚴厲警告稱，如果不採取措施阻止疫情的蔓延，隨着氣溫上升，疫情可能會持續。

據該報道稱，人們原本希望這種名為SARS-CoV-2的新型冠狀病毒與其他四種在人類中常見的冠狀病毒一樣，通常在夏季月份里消失。但歐盟的報告沒有給人們留下多少希望的空間。