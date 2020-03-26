監獄感染威脅大 聯合國促少關人

全球武新冠炎確診病例攀升逾45萬人，超過2萬人病故。聯合國人權單位表示，疫情已侵入擁擠的監獄，呼籲各國減少拘留人數。蘇丹有關當局昨天命令釋放數以千計囚犯，以防新冠肺炎疫情在監獄內擴散開來，首批先釋放4217人。此前伊朗釋放上萬囚禁者，包括政治犯，但不含外國人質。

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據法新社消息，擁擠監獄易感染疫情，聯合國籲各國減少拘留人數。

據聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）星期三聲明表示，冠狀病毒已開始襲擊監獄、移民拘留所與居家照護中心和精神科醫院，由於監獄經常過於擁擠，以及這些相關場所過於封閉，發生大規模感染的風險很高。據她指出，許多國家的監獄非常擁擠，囚犯與獄方工作人員特別容易受到感染。

巴舍萊呼籲，各國當局應緊急減少拘留人數。針對一些已經開始採取行動的國家，她表示歡迎。

法新社引述蘇丹國營媒體消息，蘇丹有關當局星期三命令釋放數以千計囚犯，以防新冠肺炎疫情在監獄內擴散開來，首批先釋放4217人。

蘇丹有3起確診病例與1起死亡病例，已經宣布進入緊急狀態，並幾乎關閉所有邊界。

蘇丹昨天宣布無限期自晚間8時到隔日清晨6時實施宵禁，並宣布自明天起暫停所有州內巴士客運，全國中小學與大學院校也停課。