西班牙告急：中國測試盒不準，抄作業之過？

西班牙3月27日通報，過去24小時境內有769人死於新冠肺炎，創下單日死亡人數新高紀錄，使得西班牙累計死亡病例衝上4858人，在全球僅次於意大利。西班牙27日發布的確診人數也較前一天激增7871例，累計達6萬4059例。由於西班牙大規模擴大采檢，已向全世界訂購數百萬份篩檢工具。

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在與新冠病毒鬥爭的過程中，西班牙一直與中國合作，3月25日，西班牙衛生部長薩爾瓦多·伊拉（Salvador Illa）宣布與北京達成一項新協議，中方將提供數億的醫療用品，將使西班牙獲得5億個口罩、550萬個測試套件和950台呼吸機。據說這一價值4.32億歐元的合同，是在西班牙首相桑切斯和習近平的一通電話後達成的，桑切斯就此向習近平致謝。

但是好景不長，就在第二天3月26日，西班牙衛生當局就向媒體證實，中國制測試盒的準確率與預期結果不符，錯誤率達70%。一位測試這批醫療用品的專家更說，以此結果來看，使用中國制測試盒沒有任何意義。

據報道，生產這些冠狀病毒測試盒的中國深圳市易瑞生物技術公司，在星期五（3月27日）表示：同意替換一些出口到西班牙的冠狀病毒測試盒。

在當局嚴密控制的中國互聯網上，大約從2月下旬起，出現嘲笑外國的帖子，說外國在應對從中國擴散開來的疫情時不會“抄作業”，即不會模仿中國現成先進經驗。以幸災樂禍的口吻評論境外感染病例“反超”中國。不過，歐洲的感染大國意大利西班牙都是緊跟習近平一帶一路計畫的國家，很難說他們不樂意抄中國作業。