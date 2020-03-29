特朗普變卦紐約三州檢疫隔離泡湯 紐約醫院等人死空出病床

周六，美國總統特朗普表示，他正在考慮是否對紐約、新澤西、康涅狄格三州實行檢疫隔離以阻止新型冠狀病毒疫情綿延。此話一出後，這三州有關官員質疑總統是否有權力這麼做？並指責他製造混亂。周日就讓特朗普收回了一天前說的話。

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朗普總統考慮是否對新冠病毒疫情嚴重的紐約等三州實施檢疫隔離，目的是阻止病毒向感染病例相對少的地區繼續蔓延。但特朗普也說，即使隔離，也不會限制卡車運輸和越州穿行，貿易不會受到影響。紐約等三州是疫情熱點，但三州州長所擔憂的是經濟和法律問題，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）說，“我不知道這從法律角度是否可以執行，從醫學角度看，我不知道（這樣做）你會達到什麼目的”。喬治敦大學法學教授高斯廷（Lawrence Gostin）對美聯社說，“州長或總統在傳染病暴發時阻止民眾越州通行，這完全沒有先例”，“1918年大流感疫情以後我認為就沒有發生過”。

另一方面，美國的新冠肺炎確診病例已淪為全球最多，二十日總統特朗普宣布紐約為疫情重災區後，情況越來越糟糕，疫情就像一波海嘯，醫院內只有人死才能空出病床。紐約州長古莫透露，當疫情臻高峰時，該州需多達十四萬張病床，他呼籲聯邦政府支援數萬個呼吸器等抗疫物資。古莫提到，武肺重症患者仰賴呼吸器的時間達十一到廿一天。面對呼吸器嚴重不足，紐約長老教會醫院本周開始在曼哈頓的哥倫比亞大學醫療中心試驗兩位病人共用一個呼吸器，但這種做法難以監控呼吸機的使用狀況及有交互感染危險。

有報道說：病人要等六個小時才輪到自己看診；由於病床供不應求，因此病人要先在擔架上躺五十至六十個小時，才有床位。紐約當地第一線醫療現場的醫師形容：這是一場（抗疫）戰爭、醫護人員正要去打仗，並試着不要陣亡。

美國疾病控制與預防中心發布立即生效的旅行告示，要求居民避免非必要旅行14天。疾控中心發表聲明說，這一旅行告示不適用於“關鍵性基礎設施行業”從業人員，其中包括長途運輸、公共衛生、金融服務、食品供應等行業的從業人員。