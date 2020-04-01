口罩口罩口罩 病毒外層活7天 當心不能復用

新冠肺炎席捲全球，全城戴口罩防疫，導致口罩緊絀，部分人士要重用口罩。香港大學醫學院公共衛生學院近日有研究發現，新型冠狀病毒在環境中可長時間存活，在外科口罩外層可存活7日，在衣服表面則可存活2日。負責研究的港大專家呼籲市民不要重用口罩。

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據頭條日報今天報道說，港大研究指新冠病毒可留口罩外層活7日，專家籲勿重用口罩。

港大研究團隊包括病毒學講座教授裴偉士、公共衛生學院教授潘烈文等，就將新冠病毒在環境中的穩定性，測試病毒在不同物料上的存活時間。實驗於攝氏22度、相對濕度65%的情況下進行，監測新冠病毒數量，以及在不同物料表面上隨着時間的變化。採用10種物料作實驗，包括紙張、廁紙、木材、衣物、玻璃、鈔票、不鏽鋼、塑膠，以及外科口罩內層和表層。

據研究發現指，新冠病毒在外科口罩外層可存活多達7日，內層則存活4日；另在不鏽鋼、玻璃及塑膠表面可存活4日，在鈔票、木表面可存活2日，在布表面可存活1日，在紙巾則存活30分鐘。而病毒在22℃環境下可存活14日，37℃的環境可存活2日，56℃的環境可存活30分鐘，70℃的環境則只能存活5分鐘。此外，若用1:49或1:99的漂白水浸泡5分鐘，病毒亦會失去傳染力。

潘烈文表示，病毒在外科口罩表面可存活的時間較長，建議市民盡量不要重用口罩；至於衣物，他建議市民若有所擔心，則可先用熱水浸泡半小時後再洗。

該報道引述裴偉士則指，市民戴口罩時，盡量不要觸碰口罩表層，否則如雙手受到病毒污染，再接觸眼等部位，便有機會把病毒帶到體內。他又指，新型冠狀病毒變異速度較流感病毒慢，一旦研發出疫苗，相信可較長時間有效。