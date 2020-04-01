新冠病毒昨天黑暗肆虐 美國疫死破4千

根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天突破4000例，比3月28日增加超過一倍，超過40%出現在紐約州。美國的死亡病例昨天超越中國官方統計，確診病例報告達到18萬9510例，為全球最多，不過意大利與西班牙的病故人數更多。

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據法新社今天報道說，新冠肺炎疫情擴散，美國死亡病例破4000起。美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天突破4000例，比3月28日增加超過一倍，有超過40%出現在紐約州。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，美國的死亡病例累計4076例，是3月28日2010例的一倍以上，其中超過40%的死亡病例出現在紐約州。

該報道稱，美國的死亡病例昨天超越中國，確診病例達到18萬9510例，為全球最多，不過意大利與西班牙的病故人數更多。

美國剛爆發疫情時，總統特朗普淡化新型冠狀病毒的威脅，昨天改口警告大家，接下來兩周對美國來說將非常難受。

法新社報道說，根據約翰霍普金斯大學彙整的統計數據，截至31日晚，2019冠狀病毒疾病過去24小時在美國造成865人死亡，創單日最高紀錄。

截至美東時間3月30日晚間8時30分，美國死亡人數為3008人，到了31日晚間8時30分，人數增至3873人。