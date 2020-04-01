李兆基的外孫或域外感染了

香港馬灣島上的小區住了2萬人，迄今沒有一人感染肺炎病毒，然而人人都減少出城，導致島上只有一家超市天天排長龍。（馬灣居民面書網頁圖片）

香港富豪“四叔”李兆基的24歲外孫李建中確診新冠肺炎，目前已入院進行治療。消息稱，李兆基的外孫李建中一直都在美國工作，直到3月18號才返回香港，之後就一直在他居住的新界獨立屋進行自我隔離。

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據光華網今天報道說，新冠肺炎港首富李兆基外孫確診，3月中旬從美返港。香港首富李兆基的外孫李建中從美國返回香港後即自我隔離，直至日前確診。

根據《香港01》報道，香港富豪“四叔”李兆基的24歲外孫李建中確診新冠肺炎，目前已入院進行治療。根據報道，發言人表示，李兆基的外孫李建中一直都在美國工作，直到3月18號才返回香港，之後就一直在他居住的新界獨立屋進行自我隔離。

報道指，李建中期間並未見過在香港的家人，沒有見過四叔，雖然並沒有病症，為了安心檢測後被確診。

該報道稱，李兆基擊敗李嘉誠登上了香港首富的寶座，引發了不小的關注，他304億美元的身價令大家嘆為觀止，李兆基家族龐大，有2子3女，另有5男孫、2女孫、1外孫仔和3外孫女，李建中是唯一一名外孫，所以頗為受寵愛。

報道稱，根據《福布斯》發布2020年香港50大富豪榜，李嘉誠跌落蟬聯21年的首富寶座，降至第二，被李兆基超越。恆基地產的李兆基今年排名第一，身價304億美元，比去年增加4億美元。