美國航母羅斯福號疫染過百 艦長緊急求助

部署在西太平洋的美國海軍羅斯福號航空母艦的艦長促請海軍高層迅速採取行動，阻止新型冠狀病毒的擴散，避免艦上軍人因患病而死亡。海軍高層表示正在迅速採取行動、確保軍艦上水兵們的安全。羅斯福號航母上有4000多名官兵。

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據美國之音今天報道說，新冠病毒在羅斯福號航母上擴散，艦長緊急求助。

美國海軍上星期二首次在羅斯福號航空母艦上發現3名新型冠狀病毒感染者，兩天後又發現5人受感染，於是下令這艘航母停靠關島、實行隔離檢查。海軍部代理部長莫德利(Thomas Modly)當時說，所有感染者已被空運到陸地上的醫院，目前情況穩定，同時海軍會檢查軍艦上所有官兵是否感染病毒。但是此後，新冠病毒顯然繼續在航母上迅速蔓延。星期一，羅斯福號航空母艦艦長克羅澤爾(Brett Crozier)以不同尋常的方式給海軍高層寫了一份長達四頁篇幅的信，促請海軍立即採取行動，以免發生水兵因感染新冠病毒而死亡的悲劇。

在《舊金山紀事報》獲得並發表的這封信中，克羅澤爾上校說，航母的水兵們就象郵輪上的旅客那樣，很難依照美國疾病控制與預防中心(CDC)和海軍部規定的那樣保持社交安全距離，因此絕大部分的水兵都應該下船、到安全地方實行隔離，並對整個航母實行消毒清潔處理。

此前，海軍部代理部長莫德利曾說，在羅斯福號航母靠港後水兵們只能停留在碼頭，不能去關島其他地方。

據該報道說，美國海軍一名官員星期二在寄給美國之音的一份聲明中說，羅斯福號航空母艦的指揮官主張在岸上的設施中安置更多的水兵，讓他們有更好的隔離環境；海軍領導層正快速行動、採取所有必要措施，確保羅斯福號航母官兵的健康與安全，並採取措施處理指揮官表達的憂慮。羅斯福號航母上有4000多名官兵。

曾經在美國海軍潛艇上服役過的哈德遜研究所資深研究員布萊恩·克拉克(Bryant Clark)對美國之音說，海軍要在短時間內在關島單個安置和隔離幾千名水兵的確是一項挑戰，但並非辦不到。據克拉克稱：“看起來，將幾千人安置在關島對海軍是一項挑戰，但基於關島上的旅店、軍營和其他住房設施，我認為這是可能做到的。”

羅斯福號航空母艦兩星期前還跟美利堅遠征打擊群以及美國海軍陸戰隊第31遠征軍在南中國海進行了三天的聯合作戰演習，以強化美軍多個作戰平台的聯合作戰能力。

據克拉克認為，如果亞太安全突然出現危機，羅斯福號航母依然能很快投入戰鬥使命。克拉克：“水手們可以在關島上岸隔離，也能回到軍艦上，再出發執行任務。唯一的問題是軍艦上有多少人患病，因為身體不適而不能去執行任務。”

該報道稱，克羅澤爾上校在信中沒有透露航母上有多少水兵感染了新冠病毒，但是《舊金山紀事報》說，羅斯福號航母的病毒感染者可能多達200人，並可能繼續增加。