英國昨天一天內有381人死於新冠病毒，是迄今為止單日死亡人數的最高紀錄，並將累計死亡人數進一步推高至1789人。不過，英國目前實施的嚴厲封閉措施有效遏制了新冠病毒感染的迅速增加，確診病例的增加速度已經到達頂點，而且疫情緩和的跡象開始“萌芽”。

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李文讀報今天報道說，英國單日死亡人數再創高峰。《都市報》報道，英國昨天一天內有381人死於新冠病毒，是迄今為止單日死亡人數的最高紀錄，並將累計死亡人數進一步推高至1789人。報道還指出，這意味着英國每日新冠病毒死亡增加率經歷了兩天的下跌之後，在昨天又一下子反彈至27%。

《每日鏡報》報道，一名13歲男童昨晚死於新冠病毒，成為英國迄今為止年齡最小的確診死者。報道還透露，這名男童家住位於倫敦南部的布里克斯頓（Brixton）區，在感染新冠病毒前本來身體健康，沒有任何其它疾病。

《每日快報》則引述英格蘭地區國民保健服務（NHS）醫務總監鮑維斯表示，英國目前實施的嚴厲封閉措施有效遏制了新冠病毒感染的迅速增加，確診病例的增加速度已經到達頂點，而且疫情緩和的跡象開始“萌芽”。不過，他也警告說，英國不能因此而鬆懈抗擊新冠病毒的努力。

而《每日電訊報》也報道說，英國專家現在預計，英國的新冠病毒疫情的高峰期將在下周復活節假期時來臨，隨後就會逐步減退。為此，英國NHS正在為逐步解除目前的封閉措施做準備，其中包括準備推出一個手機應用軟件，提醒人們一旦遇到新冠病毒檢測呈陽性的感染者時，應該如何應對。報道說，一旦目前的封閉措施取消之後，NHS就會推出有關手機應用軟件，如果能成功遏制新冠病毒傳播的話，就可能會避免英國再次實施封閉措施。

另外，該報還在頭版刊登照片報道，英國廣播公司（BBC）著名新聞主播喬治·阿拉賈赫（George Alagiah）宣布，新冠病毒檢測結果呈陽性。今年64歲的阿拉賈赫在2014年被診斷出患有腸癌後，過去六年來一直在與癌症搏鬥。報道透露，他在兩周前開始發燒，經過一系列檢測之後，證實感染了新冠病毒。不過，阿拉賈赫昨晚表示，既然他能與癌症共存，也就可以和新冠病毒共存，而且過去六年來與癌症搏鬥的經歷，讓他更有能力戰勝新冠病毒。上個月，阿拉賈赫宣布，在醫生的建議下，他將暫停新聞主播工作一段時間。另外，他還透露，他的妻子也不幸感染了新冠病毒。

據《太陽報》在頭版刊登照片報道，在英國新冠病毒疫情初露曙光之際，英國軍人正在位於倫敦東部的Excel展覽中心趕工，希望儘快完成臨時醫院-南丁格爾醫院的搭建工作，以便為新冠病毒病人提供4000個床位。

《金融時報》引述英國政府內閣大臣戈夫承認，英國政府在確保為前線醫護人員進行病毒檢測方面仍然遇到困難。此外，英國前衛生大臣亨特也呼籲英國政府應效仿韓國和新加坡，儘快展開大規模的社區檢測工作，並隔離疑似病毒感染者。報道指出，雖然戈夫上周末聲稱，每天檢測人數已達到1萬人，但最新的數字顯示，每天最多檢測了8240人。

另外，該報還在頭版報道，中國的工廠在疫情減退之後已經獲得重生。中國最新公布的三月份製造業採購經理指數大幅度反彈至52，而中國今年二月份的製造業採購經理指數則只有35.7，跌至歷史最低點。報道還指出，製造業採購經理指數的關鍵水平是50，因為這是決定製造業增長或萎縮的分界線。不過，報道同時指出，歐洲就業市場正因為受到新冠病毒疫情影響而處於至暗時刻。在德國，過去兩周來，共有47萬家企業向政府申請財政資助計畫，以避免因為經濟不景氣而被迫裁員。

《每日郵報》也呼籲政府應該儘快解決新冠病毒檢測數量低的問題。報道還透露，英國一家公司向包括印度在內的80多個國家出口新冠病毒檢測劑。該公司表示，由於NHS檢測設施不足，使該公司無法增加在英國本土的檢測劑銷量，因為被迫銷往海外市場。

據資深媒體人李文讀報引述《泰晤士報》報道，英國首相約翰遜已經親自負責解決新冠病毒檢測量數量過低的問題。報道透露，英國各家醫院今天稍後將被告知，盡量為前線醫護人員進行檢測，以保證他們的健康安全。

另外，該報還在頭版披露，英格蘭公共衛生署專家委員會今年2月21日曾舉行會議，而有關會議記錄顯示，雖然當時意大利疫情已經非常嚴重，英國政府專家們仍然認為，英國爆發新冠病毒危機的風險屬於“溫和”水平。

《衛報》報道，新冠病毒疫情已經使英國不少老人護理院的服務接近能承受的極限。經營200多家老人護理院的慈善組織MHA表示，大約有750名員工因為疫情而不能上班，占員工總數的十分之一。