新冠病毒打擊世界七零八落 俄羅斯援助特朗普歐洲瞠目結舌

新冠病毒疫情歐美肆虐境況下，地緣政治也動蕩不安。歐洲防疫舉步維艱難續內部團結之際，世界多極出擊爭搶影響與地盤，也引發新的不安。歐洲與美國因口罩爭議口水戰新起，俄羅斯援助昨天的敵人美國抗疫，也讓歐洲吃驚。俄羅斯援助美國的抗疫物資，由特朗普與普京二人秘而不宣聯絡促成，成為法國媒體評論新聚焦。

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據路透社消息，特朗普與普京通話並接受俄援助，俄方運送物資的飛機已抵美。俄羅斯是在昨天向美國運送了醫療設備，以幫助美國對抗新冠疫情。這是俄羅斯總統普京在與美國總統特朗普通話討論新冠危機後的一次公關行動。

特朗普在周一的通話中接受了普京的援助提議，他目前正疲於應對美國呼吸機和個人防護設備短缺的問題。一架俄羅斯軍用運輸機從莫斯科郊外的機場起飛，在周三下午晚些時候抵達了紐約肯尼迪機場。

該報道說，通常都是美國向陷入困境的國家捐贈物資，而這次卻成為接受捐贈的國家。這批被莫斯科稱為“援助”的物資勢必會招致民主黨人的批評，他們認為特朗普與普京走得太近。

據國際文傳電訊社周二援引俄羅斯政府發言人Dmitry Peskov的話報導。“特朗普接受了這批人道主義援助，並表示感謝。”

特朗普在與普京通話後也熱情評價了俄羅斯的援助。

一位美國官員稱，這批重達60噸的物資包括呼吸機、口罩等。該官員稱，這些設備將受到嚴格的檢查，確保符合美國食品藥物管理局(FDA)的質量要求。

據消息稱，美國接受俄羅斯抗疫援助同時，仍然顯示加大批評中國的態勢，而且對中國的防疫產品也嚴格檢控與限制。此前有消息報告台灣也向美國以及歐洲多國提供防疫援助。