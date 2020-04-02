新冠病毒歐美泛濫 確診叩逼百萬 已死45000

新冠肺炎疫情擴散勢頭加劇，全球至昨夜官方確診人數已超過90萬例，超過4萬5000人感染死亡。專家警告病例確診直逼百萬大關。法國通報新增509例2019 冠狀病毒疾病死亡病例，創下疫情爆發以來最高單日增幅，累計4032人病故。世界衛生組織對局勢深表憂慮。

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據法新社消息，新冠病毒全球已破90萬人確診，逾4.5萬人染疫喪命。

法新社昨天晚上使用官方來源統計，截至台灣時間今天凌晨3時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）官方確診人數已超過90萬例，超過4萬5000人感染死亡。全球187個國家地區累計至少90萬5589人染病，其中4萬5719人死亡。

疫情快速擴散的美國確診達20萬3608例、死亡4476例。意大利共有11萬574人確診，死亡人數1萬3155人排各國之首。

西班牙共10萬2136人確診、9053人死亡。中國確診為8萬1554例、3312人死亡。

法國昨天新增509人病故，創下疫情爆發以來最高單日增幅，累計4032人病故。

據法國官方報告，法國現在有2萬4639人因為染疫住院，其中6017人在加護病房。

法國死亡病例昨天攀升499例。法國的病故數據僅包括在醫院不治的人，不包括在家中或在養老院過世的人。法國確診病例也新增4861例，累計5萬6989例。不過，由於缺乏采檢設備，許多病例都沒有登記。

法國各地養老院疫情糟糕，今天成為關注話題。不僅退休養老院老人境況堪憂，眾多看護服務人員染疫情況也令人擔心。媒體批評對老人院疫情防控與染病統計漏洞很多。

世界衛生組織表示，對2019冠狀病毒疾病已經呈指數成長，死亡人數一星期內翻倍狀況深感憂慮。

隨着全球確診病例總數逼近100萬大關，世衛組織呼籲全球民眾團結抗疫。