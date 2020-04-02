新冠病毒 拉美疫情翻升

拉丁美洲與加勒比海地區統計的新冠肺炎疫情，到今天為止已達2萬81例確診、537例病死，相關數字是5天前的兩倍。巴西首度傳出部落有新冠肺炎病毒確診病例，患者為一名原住民女性。

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據法新社今天報道說，拉美疫情升溫，確診與病死數5天翻倍。據法新社統計，拉丁美洲與加勒比海地區統計的新冠肺炎疫情，到今天為止已達2萬81例確診、537例病死，相關數字是5天前的兩倍。

因對疫情恐懼導致墨西哥一處收容中美洲移民的收容所暴動，一名瓜地馬拉難民罹難、20多人受傷。

巴西通報首起原住民確診，部落免疫力弱恐不堪一擊。染疫的是女性患者20歲，為科卡馬族（Kokama）族人。

據巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）表示，疫情當頭，「原住民健康是讓人關切的重點」。並指「原住民團體需要三倍小心，愈孤立的愈不能大意。」

美洲原住民部落都不曾接觸外界許多已經催生免疫力的疾病。而當初歐洲殖民地開拓者帶進來的疾病，估計造成美洲95%以上原住民喪生。專家擔心這類族群依舊不堪一擊。

據曼德塔表示，時至今日，原住民領袖自海外返國時，仍必須接受兩星期隔離，避免將外來疾病帶回部落。

稍早，古巴宣布，為了遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，將罕見暫停勞動節（May Day）遊行。這項遊行是古巴自1959年共產革命成功後固定的政治大秀，通常每年在首都哈瓦那聚集超過100萬人。