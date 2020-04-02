新冠病毒 美國死亡破5000

根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國國內新冠肺炎疫情造成死亡人數突破5000人，僅次於意大利與西班牙。也超過目前有3316例死亡病例報告的中國。

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據法新社今天報道說，新冠肺炎擴散，美國突破5千死。 根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡人數昨天晚上突破5000人。截至格林威治標準時間（GMT）2日2時35分（台灣時間2日上午10時35分），死亡人數累計達5116人。過去24小時內，美國有884名患者不治，創下單日新高。

美國死亡人數僅次於意大利和西班牙，但已超越目前有3316例死亡病例的中國。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國目前感染武漢肺炎確診病例數為全世界最多，共有21萬5417例。

法新社說，美國總統特朗普先前試圖淡化境內疫情，但他星期三改口說：「從現在開始，尤其是幾天後，我們將面臨為期兩周的嚴峻時刻，屆時疫情會很恐怖。」美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）3月29日保守估計，新冠肺炎可能在美國奪走10萬至20萬條人命。