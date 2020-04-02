英國醫學會最新發表的文件預測，到了本周末，英國每天死於新冠病毒的人數可能會上升至1000人。日前感染了新冠病毒後剛剛解除隔離的查爾斯王儲，昨天通過視頻為英國國民打氣。他表示，期待“更好的時刻”即將來臨。

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據李文讀報今天引述英國媒體報道說，英國每日死亡人數可達千人。《衛報》引述英國醫學會最新發表的文件預測，到了本周末，英國每天死於新冠病毒的人數可能會上升至1000人。為此，醫學會建議醫生，可能需要把人工呼吸機提供給那些生存機會較大的新冠病毒患者使用。與此同時，英國昨天又新增了563名新冠病毒確診死者，比之前一天的死亡數字增加了31%，並使累計死亡人數增至2352人。

《每日電訊報》報道，英國商業事務大臣夏爾馬昨晚在首相府記者會上，面對記者的多次追問，仍未能解釋英國在新冠病毒檢測上遠遠落後其它國家的原因，而且也不能明確表明，究竟一線醫護人員何時才能全部接受病毒檢測，對公眾的大規模病毒檢測又何時才能全面展開。該報還在頭版報道，受到新冠病毒疫情影響，原定7月份舉行的溫布爾登網球賽宣布取消，這也是有關賽事自1877年創辦以來，第二次被迫取消，而上一次是因為打仗而取消的。

據《每日郵報》透露，在英國55萬名一線醫護人員中，至今只進行了2000個病毒檢測。這意味着數以千計出現了感染癥狀的醫生、護士和醫療輔助人員被迫要接受隔離而無法工作。報道預計，其中85%的醫護人員在接受檢測後，應該可以確定沒有感染病毒，並因此得以重返工作崗位。報道還引述一位衛生官員披露，在情況最糟糕的一家醫院，至今只有三名醫護人員接受過病毒檢測。

《i》也報道說，英國國民保健服務（NHS）的一線醫護人員因為缺乏新冠病毒檢測而影響工作。報道引述英國政府官員承認，目前的病毒檢測能力仍然“相對較低”，而且重要的防護裝備也尚未送到醫院。此外，其中一名重返崗位協助治療病人的退休醫生因為感染了新冠病毒不治身亡。英國政府也決定推遲舉行有關氣候變化的國際會議。

《都市報》也指出，在一線與病毒搏鬥的英雄醫護人員至今仍未獲得應有的保護裝備，實在“荒唐”。報道還指出，醫護人員沒有獲得防護裝備以及不能接受病毒檢測，等同於上戰場的軍人沒有佩戴鋼盔一樣。報道透露，在昨天563名新冠病毒死者中，其中兩人就是醫護人員。報道還引述英國醫生協會主席表示，目前的情況“絕對不能接受”，因為醫護人員每天都是在冒着生命危險工作。與此同時，英國軍人僅僅用了九天時間就在倫敦東部的Excel展覽中心搭建好一座擁有4000個床位的臨時醫院，用來接收新冠病毒患者。

《每日鏡報》則在頭版刊登了一座位於薩里郡病毒檢測站的照片，顯示那裡現在仍然是空空如也。報道稱，在英國全國120萬名各種醫護人員中，至今只有2000人接受了新冠病毒檢測。報道還刊登照片報道，昨天因感染病毒不幸病逝的兩名醫護人員，分別是68歲的醫生薩度和57歲的醫院工作人員哈維。

據《泰晤士報》也指出，英國政府目前的新冠病毒檢測計畫一片混亂。英國首相約翰遜昨晚也承認，英國政府必須要改變目前的病毒檢測策略，而且進行大規模的新冠病毒檢測才是解決目前疫情危機的最佳方法。報道透露，政府現在可能會要求私人化驗所協助進行新冠病毒檢測。

另外，日前感染了新冠病毒後剛剛解除隔離的查爾斯王儲，昨天通過視頻為英國國民打氣。他表示，期待“更好的時刻”即將來臨。

資深媒體人李文讀報引《金融時報》報道，自從英國首相約翰遜在兩周前要求英國公眾留在家裡以來，已經有100萬名英國人申請政府的失業救濟津貼。報道指出，失業人數迅速增加意味着英國經濟將陷入衰退。

另外，該報還在頭版報道，英國央行迫使滙豐銀行宣布本年度暫停向股東派發股息，這也是滙豐銀行過去74年歷史中的第一次。這一決定也引起了有關滙豐銀行是否應將上市註冊地點遷回香港的辯論。

《每日快報》則呼籲英國銀行業向受到疫情影響的客戶伸出援手，不要向他們徵收各種懲罰性的費用。報道指出，當年金融危機時，英國銀行業得到政府花費公帑，解救他們擺脫困境，而現在則是他們作出回報的時候了。