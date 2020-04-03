新冠病毒紐約悲歌 醫護怒吼無防疫裝備有如士兵無槍上戰場

美國約30名護理人員昨天罕見在紐約一座醫院外示威，其中一人忍不住問道：「士兵沒槍不會上陣，沒有防護裝備的護理師為什麼就得上工？」紐約醫護抱怨嚴重缺少防疫裝備，多半不敢在沒有適當裝備的情況下離開治療室，即使是上洗手間，也擔心自己的口罩和工作服會遭到污染。

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據法新社報道，紐約醫護怒吼：士兵沒槍不上陣，為何我們得上工。在維持社交距離的時期不多見的這場抗議行動，是針對美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的紐約市醫療人員在治療患者時缺乏口罩、工作袍和其他防護裝備。

紐約已經記錄到近10萬例確診患者，其中約2300例病故，護理師們表示，防護裝備短缺讓他們冒着生命危險工作。

由紐約州護理師協會（New York State Nurses Association）率領的護理師們在布朗克斯區（Bronx）的蒙特菲爾醫學中心（Montefiore Medical Center）沿着圍欄外分散站開，小心翼翼地維持彼此間的距離。

法新社說，這些護理人員戴着口罩，佩戴黑絲帶聲援所有2019 冠狀病毒疾病患者，並高舉海報公開譴責個人防護裝備短缺，裝備短缺的現象正影響紐約各地醫院的員工。

協會主席謝瑞丹-龔薩雷茲（Judy Sheridan-Gonzalez）告訴法新社：「我們是前線的戰士…對抗敵人時卻沒有武器和盔甲保護自己。」

據美國紐約護理師馬修（Benny Mathew）表示自己在沒有適當裝備的情況下治療了至少4名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者，因而遭到感染。他的病毒篩檢結果3月25日出爐，顯示為陽性，到了3月28日，馬修雖已退燒，醫院卻隨即要求他返回工作崗位。

43歲的他說：「他們說，如果你沒發燒就可以回來上班，這是他們的唯一標準。」馬修說，「他們要我戴口罩回來上班。我們人手不足，所以我認為回來工作是我的職責。但我擔心會把病傳染給我的同袍，和本來並沒有染病的患者。」

馬修的姊姊住在義大利，因此他一直持續關注義大利疫情發展。2月初，馬修任職的醫院收治首例疑似病例時，馬修在家就將自己與妻小隔離。

據法新社的報道指，防護裝備不足醫護連廁所也不敢上。 美國紐約布朗克斯區（Bronx）的蒙特菲爾醫學中心（Montefiore Medical Center）門診手術單位一名護理師說，許多醫院不得不挪用門診病房來應付源源不絕的2019冠狀病毒疾病患者。

病患原本不應在這座11層樓的建築物里過夜，這裡沒有淋浴間，病房沒有門，也沒有適當的床鋪。但感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的患者躺在擔架上、從3月31日開始不斷被送來這裡，並且留置在此。

首批治療染病患者的護理師阿諾姆（Jacqueline Anom）表示：「我沒有做必要之事所需的裝備。」阿諾姆值班12個小時期間，多半不敢在沒有適當裝備的情況下離開治療室，即使是上洗手間，因為她擔心自己的口罩和工作服會遭到污染。她說：「真是一團亂。我已經從業20年了，這是我生平第一次充滿不確定感。」

首批治療染病患者的護理師阿諾姆批評說，「真的很令人生氣，我很憤怒，因為我們身在美國，不應該為個人防護裝備抗爭。」