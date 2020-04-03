特朗普二次檢測報陰性 中國高層檢測否引關注

美國總統特朗普稱，他周四接受了第二次新冠病毒檢測，結果顯示未感染新冠病毒。這次特朗普使用了一種快速檢測方法，不到15分鐘出結果。中國國家主席習近平近日視察浙江，官方媒體刊登照片顯示習近平多時未戴口罩。香港媒體透露隨行官員經檢測並照規隔離，中國官方沒有報告領導人檢測情況。

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據路透社報道說，特朗普第二次新冠病毒檢測呈陰性，稱美國人可以戴口罩。美國總統特朗普稱，他周四接受了第二次新冠病毒檢測，結果顯示未感染新冠病毒。據特朗普說，“我覺得我真的是出於好奇而檢測，想看看它能多快出結果，”他說。特朗普上月進行了一次檢測，之前他與一名檢測呈陽性的巴西官員有過近距離接觸。

據白宮官員稱，特朗普使用了雅培(Abbott Laboratories)新推出的檢測方法，可在15分鐘或更短時間內出結果。

特朗普在白宮每日簡報會上稱，如果美國人願意，他們可以戴上防護口罩。“如果人們想戴口罩，就可以戴，”他還說，圍巾也可以發揮作用。

美國政府應對疫情特別工作組成員Deborah Birx表示，美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)正在研究一項關於口罩的建議，將其加入有關美國人如何做好自我保護的指引當中。她並稱，至關重要的是人們不能“產生一種錯誤的安全感”，以為戴上口罩就能避免病毒感染，因為還有很多其他的傳播途徑。

該報道說，副總統彭斯稱，特朗普正在制定一項計畫，向那些治療和檢測無保險新冠病人的醫院提供補貼。該計畫將於周五公布。白宮高級顧問、新冠疫情應對小組成員庫什納(Jared Kushner)稱，政府將向紐約公立醫院系統提供20萬個N95防護口罩，以幫助醫護人員撐過下個月。

特朗普動用朝鮮戰爭期間出台的《國防生產法》，命令企業生產醫用呼吸機。特朗普表示，他也使用相關法律讓通用汽車(GM.N)生產更多N95口罩。特朗普說，“我們有超過10萬台(呼吸機)正在生產或者很快開始生產，”特朗普表示，他剛剛與通用汽車董事長兼首席執行官博拉(Mary Barra)談過，後者表示將很快做好準備，開始生產呼吸機。