病毒攻擊 全球失業大潮湧來

美國勞工部稱，上周美國初次申請失業救濟金的人數達到創紀錄的660萬，是之前一周330萬人的逾兩倍，且遠高於經濟學家的預測。歐洲的情況也不容樂觀，各國政府正利用國家出資的計畫來避免永久性裁員。

廣告 繼續瀏覽後續

據英國金融時報報道說，疫情引發全球失業潮，1000萬美國人申請失業救濟。隨着為減緩新型冠狀病毒大流行而實施的封城措施給世界上一些最大經濟體造成嚴重破壞，全球失業人數激增，數以百萬計的美國人和歐洲人申請失業救濟金。

該報道說，美國勞工部(Department of Labor)周四表示，上周美國初次申請失業救濟金的人數達到創紀錄的660萬，是之前一周330萬人的逾兩倍，且遠高於經濟學家的預測。3月下半月，世界最大經濟體的失業人數大幅飆升，逾1000萬美國人首次申請失業救濟金。

該報道說，歐洲的情況也不容樂觀，各國政府正利用國家出資的計畫來避免永久性裁員。

周四發布的數據顯示，過去兩周，約有400萬法國工人（相當於法國私營部門僱員人數的五分之一）申請了臨時失業福利金。在新冠感染確診病例僅次於美國和意大利、位居世界第三的西班牙，新增失業人數創歷史最高紀錄，上月有逾80萬人失業。該國已經在艱難應對14%的失業率，幾乎所有新增失業者都是臨時合同工，這些人占勞動人口的四分之一以上。

在英國，近100萬人申請了政府福利計畫——“統一福利金”(Universal Credit)，而在愛爾蘭，約3.4萬家企業在不到一周時間裡申請了政府工資補貼計畫。

該報道稱，失業人數激增之際，全球各國政府正在採取越來越激進的措施以限制人員流動，以遏制COVID-19（2019冠狀病毒病）疫情蔓延。目前，全球累計確診病例已超過100萬例。死亡病例超過5萬例。

這些限制措施迫使企業關門歇業，使國際貿易受到抑制，並重創金融市場，各方警告全球經濟將陷入衰退，其嚴重程度將超過2009年金融危機期間的衰退。這些措施還令人擔憂爆發一場新興市場債務危機，原因是大宗商品價格下降，新興市場貨幣對美元重挫。

報道指出，西方各國政府已出台了數萬億美元的救助計畫，以幫助緩解疫情給經濟造成的衝擊，但企業仍在大量裁員或讓員工不帶薪休假，這種情況在零售和酒店業尤其嚴重，因為餐館和商店被迫關閉。