病毒泛濫 世界沒有疫苗也缺抗生素

據瑞士新聞報道，當資金流向尋找新冠病毒對抗藥的時候，醫療專家提醒，時下的大流行病有可能進一步惡化抗生素市場的痼疾，而影響病人的治療。

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據瑞士新聞今天報道稱，疫情中缺乏的不僅是疫苗還有抗生素。

一個早期來自武漢的新冠病毒研究顯示，一些重症患者會出現繼發性細菌感染癥狀。醫儘管生們用了抗生素，但是根據研究人員的結論，效果反倒不好：因為某些細菌的抗藥性，比如所謂的革蘭氏陰性菌，使用抗生素反而加大了病人發生敗血性休克的危險。抗生素雖然不能用於新冠病毒，但是可以用來治療因新冠病毒引發的炎症，比如肺炎、尿路感染和敗血症，抵抗力低的病人在重症病房時間待長了，容易出現這些病變。

該報道稱，而在疫情中抗生素卻彷彿失去了重要性。“我們目前不了解抗生素的供需情況，我們也不知道哪些抗生素用於新冠病毒的治療，哪些造成了問題，”全球抗生素研究及合作發展機構(GARDP)負責人Manica Balasegaram說。該機構主要研究新冠病毒重症患者的治療。“抗生素很重要，在這場大流行病中也一樣，”Manica Balasegaram在接受瑞士資訊採訪時說。病人經常出現發炎病狀，而且這種情況還會繼續增多，這是現在醫院的混亂狀態和裝備的不足造成的。

吸機要用於多位病人；而大多數醫生和護士現在也沒有時間在照顧下一位病人之前換手套。但是如果有足夠的消炎藥，這些都不是大問題。而多年來抗生素問題一直受到忽略，造成的後果就是細菌對抗各種抗生素的抗藥性越來越強。世衛組織預計，2050年，抗藥性細菌每年會導致1000萬人死亡。

該報道說，此外還要外加供貨延遲問題，在一個年初發布的生物製藥業調查報告中顯示，將近一半的製藥企業都遇到過生產運輸鏈上的問題。而現在的情況是，越來越多的國家關閉國門，中國藥物生產停產，而印度又增設了貿易限制，抗生素不久供不應求的惶恐也在與日俱增。

目前瑞士還未遇到抗生素瓶頸問題。FMI醫院的總藥劑師Enea Martinelli告訴瑞士資訊swssinfo.ch，瑞士各醫院會相互支援藥物，但是情況會突變，他擔心的是未來的幾個月。“這場大流行病將會影響藥物需求，但是我們還不知道哪種藥會吃緊，”Martinelli說。

該報道指出，幾年來專家們一直在提醒，抗生素市場逐漸陷入危機。抗生素屬於最老的藥物之一，但是因為超劑量使用和濫用，致使許多細菌對其產生了抗藥性。這意味着必須經常研發新藥，應對細菌的抗藥性。

“很長一段時間都運轉正常，因為產量大，所以抗生素的價格相對便宜，”瑞士生物科技新興公司Bioversys說：“但是現在情況不同了。”醫生們現在非常謹慎，只有在特別需要的情況下才會給病人開抗生素。

報道稱，還有一個問題是利潤不足。越來越多的藥物不再需要申請專利，導致這種新興經濟市場的需求增多，價格就降下來了，導致很多制藥商退出了抗生素市場。

一個在30個醫藥研發企業所做的調查結果顯示，現在抗生素的研發只為很少的幾個供藥商。在達沃斯經濟論壇上，藥物獲取基金會(Access to Medicines Foundation)主席Jay Iyer說：“世界範圍只有很少的幾家企業供應抗生素。”

許多大製藥公司，其中包括諾華和愛力根公司最近都宣布完全放棄抗生素的研發。去年因為利潤不足，兩家新興公司也不再研製抗生素了。羅氏，另外一家瑞士大製藥公司，雖然早在1990年左右就不再從事抗生素業務，但現在又開始重操舊業。

現在約70%-80%的活性藥物成分，其中一些用於抗生素，來自於亞洲的廉價工廠。這種對於歐洲以外少數產地的強烈依賴性，造成世界範圍制藥廠的嚴重瓶頸問題。

報道說，中國工廠因為新冠病毒而停產，令印度藥廠產量減少，印度政府因此發布26種藥物的出口禁令，其中就包括抗生素。

許多國家的政府和基金會在過去的幾年都紛紛提高了研發抗生素的投資，但是專家們表示，就算再多的投資也無濟於事，現在的經濟模式已經被毀了。