美國議員醞釀推李文亮名議案 制裁瞞報疫情信息的外國官員 北京或遭瞄準

美國國會議員計畫本周公布一項議案，賦予特朗普政府權力，對扭曲新冠病毒疫情信息的外國官員實施制裁。目前有指責稱，中國在疫情嚴重程度方面誤導了世界。

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據路透社報道稱，美國議員擬推出議案制裁瞞報疫情信息的外國官員。

該報道稱，由對華強硬派美國共和黨參議員科頓(Tom Cotton)和Josh Hawley起草的這項議案，將允許政府對“故意隱瞞或扭曲”諸如冠狀病毒疫情等公共衛生突發事件信息的外國政府官員施以取消簽證，凍結美國財產，並禁止其今後前往美國旅行等制裁。據科頓在一份聲明中表示：“(中國)隱瞞了疫情的真相，把一個地區的健康問題變成了一場全球災難。”

路透社說，中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求，但中國政府否認了北京在最初處理疫情時不夠透明的說法。

去年12月，這種新冠病毒首次出現在中國武漢。目前疫情已經蔓延到200多個國家，導致100多萬人感染。

報道引述彭博周三消息稱，美國一份機密情報報告發現，中國隱瞞了疫情的嚴重程度，瞞報了感染病例總數和相關死亡人數。中國較早就預警新冠肺炎疫情的眼科醫生李文亮曾遭到武漢警方訓誡，指其散布“違法不實”信息，此舉遭到國際社會的批評。李文亮因感染新冠肺炎於2月7日在他工作的武漢中心醫院去世。

該議案以李文亮的名字命名，將於周四公布，但將在本月晚些時候參議院復會後提交。該議案的未來非常不確定，但特朗普政府經常借鑒國會對華強硬派的做法。