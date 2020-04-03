英國新冠病毒死亡人數在不到一個月內已接近三千人，遠超法國和西班牙疫情同一階段的死亡數字。

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據李文讀報今天引述報道指出，英國死亡人數超西法趕意大利。這是《都市報》今天報道，英國新冠病毒死亡人數在不到一個月內已接近三千人，遠超法國和西班牙疫情同一階段的死亡數字。報道指出，昨天英國又新增了569名死者，使累計死亡人數上升至2921人。而英國首例新冠病毒死亡病例發生在29天前的3月5日。而在西班牙，雖然目前死亡人數已經超過一萬人，但在疫情爆發後的29天內，其死亡人數只有84人。至於目前已有四千多人死亡的法國，在疫情出現後的29天內，死亡人數也只有91人。不過，疫情最嚴重的意大利，在疫情開始後的29天內，死亡人數已經達到4825人，而意大利至今的死亡人數已經接近1.4萬人。報道還表示，這一數字比較使人擔心，由於缺乏檢測和防護器材，英國有可能成為疫情影響最嚴重的國家之一。

《i》則引述一名吹哨者爆料說，威爾士地區一家醫院的護士被上司告知，因為他們缺乏必要的個人防護裝備，所以一旦冠病毒患者出現突然心跳停止的情況，他們就不要再管這名患者了。報道還指出，英國在62天前發現首例新冠病毒的確診病例，但62天後的今天，醫護人員們還在等待個人防護裝備。報道還引述醫護人員抱怨說，他們現在就好像一群任人宰割的羔羊。此外，該報還報道說，繼倫敦、曼徹斯特和伯明翰之後，英國還將在布里斯托爾（Bristol）及哈羅蓋特（Harrogate）兩個城市，再興建兩座收容新冠病毒患者的臨時醫院。

《獨立報》電子版則在頭版刊登照片表示，自從兩周前英國首相約翰遜作出承諾後，英國目前的新冠病毒檢測數量仍然維持在每天一萬人左右，而且現在英國政府竟然提出了較低的新目標，而且還要再拖延一段時間才能實現。報道指出，英國首相約翰遜在今年3月19日信誓旦旦地表示，正在大幅度增加新冠病毒檢測數量，而且很快就達到每天檢測25萬人的水平。但是到了4月2日，衛生大臣漢考克卻說，他現在定下了新的目標，希望在4月底前做到每天檢測10萬人。為此，報道形容，英國政府“測試失敗”。

《衛報》也引述英國衛生大臣漢考克昨天首次承認，英國政府在處理新冠病毒檢測問題上犯了錯，因此各界對此的批評是有道理的。他還承諾，在今年5月前，力爭把每天檢測人數提高至10萬人，而且檢測範圍也會從目前的新冠病毒患者及前線醫護人員，擴大至其他醫護人員、關鍵行業員工，而最終惠及普通社區成員。

而《每日電訊報》表示，英國衛生大臣漢考克昨天承諾在本月底達到每天檢測10萬人的目標，是將其政治聲譽做了賭注。報道說，漢考克昨天提出了提高檢測水平的五點策略，並指出，提高病毒檢測是英國儘快結束目前封閉措施的關鍵，因為檢測過關的人士就可以解除封閉，重返工作崗位。報道還透露，英國政府官員現在預計，疫情在復活節假期將達到高峰，而最終死亡人數可以控制在2萬人以下。而一旦目前的封閉措施失效的話，死亡人數則可能會增加至5萬人。

該報還在頭版報道，英國警員已獲得授權，可以向那些允許孩子出外的父母罰款。報道還透露，目前未成年青少年是違反政府限足令最嚴重的群體。

《泰晤士報》也引述英國衛生大臣漢考克表示，將通過借用化驗所以及購置免疫檢測劑的方法，爭取在本月底達到每天檢測10萬人的新目標。不過，報道也引述業界人士表示，對漢考克提出的新承諾能否實現表示懷疑，因為這等於要在數周之內，從零開始在英國建立一個全新的病毒檢測行業。

另外，該報還在頭版刊登照片報道，包括007電影男主角丹尼爾·克雷格在內的英國著名藝人手持標語為英國醫護人員打氣。

該報還在頭版報道，英國溫布爾登網球賽日前宣布，因為受到新冠病毒疫情影響，被迫取消今年的賽事。不過，主辦機構將從保險公司那裡獲得多達1億英鎊的賠償金。

據《每日鏡報》報道，英國衛生大臣漢考克昨天表示，要到4月底才能使每日檢測人數增加至10萬人，因此引起了眾怒。報道還透露，至今只有大約5000名醫護人員接受了病毒檢測。

《太陽報》透露，雖然目前英國的病毒檢測站空空如也，但國民保健服務（NHS）竟然還讓職員把測試樣本送到德國進行測試，原因是這樣會更快獲得檢測結果。

資深媒體人李文讀報引述《金融時報》報道，受到新冠病毒疫情的影響，歐美多個國家的失業人數激增。其中美國上周有660萬人申領失業救濟金，創下有史以來最高紀錄。西班牙上個月也有80多萬人失業，而英國申領社會福利津貼的人數也接近100萬人。

另外，該報還在頭版報道，美國總統特朗普昨天表示，沙特阿拉伯和俄羅斯有望結束油價減價戰，使全球石油價格在昨天一天內暴漲了近50%。