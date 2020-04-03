英國首相約翰遜染病有燒 自曝仍輕症

英國首相約翰遜日前確診感染武漢肺炎並展開自主隔離後，他在今天透露，自己仍有發燒癥狀，會繼續自主隔離。約翰遜在推特發布的影片中表示，雖然自己隔離7天且感覺好多了，但他仍有輕微癥狀，其中包括髮燒。

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據法新社今天報道說，英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前確診感染武漢肺炎並展開自主隔離後，他在今天透露，自己仍有發燒癥狀，會繼續自主隔離。約翰遜在推特發布的影片中表示，雖然自己隔離7天且感覺好多了，但他仍有輕微癥狀，其中包括髮燒，因此必須繼續隔離，直到癥狀消失為止。

稍早英國首相約翰遜為了對付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，星期四承諾「大幅增加檢測」；衛生大臣韓考克也表示，目標接下來幾周內，單日篩檢達10萬次。

英國當局通報的單日死亡病例連續兩天皆超過500起。

由於英國政府未做到大範圍篩檢，尤其是針對前線醫護人員，招致外界批評，目前在自我隔離的約翰遜對此回應，矢言大幅增加篩檢。

韓考克把境內檢測量不足，歸咎於各國對棉棒和試劑的需求；他還說，購入的部分篩檢工具有瑕疵。法新社說，以3月31日為例，英格蘭有1萬名醫院病患及NHS員工接受檢測，遠不及單日目標2萬5000次，也比德國單日達7萬次還少許多。