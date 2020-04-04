新冠病毒攻陷福克蘭群島

位於南大西洋的英國福克蘭群島（Falkland Islands）政府證實，境內通報了首起2019冠狀病毒疾病確診病例。消息沒有確診病例受傳染的細節。世界上為數很少的國家與地區包括朝鮮稱尚沒有出現疫情。

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據法新社今天報道說，福克蘭群島淪陷，通報首起2019冠狀病毒確診病例。 英國福克蘭群島（Falkland Islands）位於南大西洋。

福克蘭群島政府昨天發布聲明指出，一名病患在3月31日出現癥狀，入院後接受檢測結果呈陽性反應。聲明還提到，福克蘭群島衛生當局已經把樣本送到英國進行檢測。福克蘭群島首席醫療官員愛德華茲（Rebecca Edwards）表示，從某些方面來看他們是幸運的，因為到現在才出現首起確診病例。

法新社說，目前放眼全球，官方尚未通報境內有2019冠狀病毒病例的國家和地區，包括大洋洲國家薩摩亞、中亞的土庫曼、亞洲的朝鮮等地。

約有3400人居住的英國海外領土福克蘭群島位在大西洋南部，曾聲稱擁有群島主權的阿根廷在1982年4月2日出兵入侵福克蘭群島並短暫佔領。但阿根廷軍隊很快遭到英國特遣部隊擊退，阿根廷軍政府在當年6月14日投降，英國重新控制福克蘭群島。