新冠病毒 美國專家警告通過空氣傳染 說話也能傳染

根據美國科學家的研究，冠狀病毒可以通過我們呼吸的周圍空氣傳播和傳播。要遏制Covid-19流行病，戴着口罩可能很快變得至關重要，尤其是在美國。

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據雅虎新聞今天報道說，Covid-19：病毒可以通過空氣傳播。

美國科學家說，這種病毒可能通過我們呼吸的空氣傳播。Covid-19病毒正在讓全世界經歷歷史性的健康危機。據美國科學家認為，這種病毒很可能會通過氣溶膠在周圍空氣中傳播。

美國專家的論點發表在《科學》雜誌，該論點表明美國應該鼓勵民眾在公共場所系統地佩戴口罩，以遏制這一流行病。

據美國專家指，人的肉眼看不見新冠病毒微塵。病毒微小液滴的雲比唾液小一千倍，形成的氣溶膠是肉眼看不見的。美國新興傳染病和健康威脅委員會負責人哈維·芬伯格在4月1日致該局局長凱文·德羅格邁爾（Kelvin Droegemeier）的信中說，我們呼氣時產生的這種超細霧可以傳播這種病毒。凱文·德羅格邁爾主管制定白宮的科學技術政策。

“目前的研究支持這樣的假說，即冠狀病毒可能通過患者呼氣直接產生的生物氣溶膠傳播”，特別是在封閉的房間中。這些評論呼應了三項研究：3月17日由著名的美國醫學雜誌NEJM（《新英格蘭醫學雜誌》）發表，表明該病毒能夠在空氣中漂浮長達3個小時，並且在這個時期仍具有傳染性。

內布拉斯加大學醫學中心的Joshua Santarpia和他的同事們稍早表明，該病毒的某些部分可以在接受Covid療法治療的患者隔離室的難以到達的區域中發現。 據指，武漢大學研究人員在一家中國醫院進行的研究指出，當醫務人員移開防護裝備，在清理地面或在清理地面時，病毒可能會懸浮在空中，並且隨着人員走動而移動。

據指，美國科學家認為新冠病毒具有很強的傳染力。周五，美國傳染病研究所所長安東尼·福西（Anthony Fauci）在《福克斯新聞》上說，這種病毒實際上“也可以在人們說話時傳播，而不僅僅是在他們打噴嚏或咳嗽時傳播”。 如果這些假設得到正式驗證，它們將為病毒的高表觀傳染性提供解釋。

該報道稱，美國專家因為，因此，戴口罩可能成為強制性措施，以減少無癥狀攜帶者非自願傳播Covid-19的情況。

該報道說，到目前為止，科學家們都一致認為，這種病毒主要通過咳嗽或打噴嚏噴排出的唾液沫傳播。這些噴衝出來的唾液成分通常因重力而落在1至2米的範圍內。感染由直接遭噴射的病毒觸及以及觸碰病毒污染的界面發生。因此，當人們觸摸這些表面然後觸摸其嘴，鼻子或眼睛時，很可能又會受到該病毒的感染。

此種說法與世衛組織至此的解釋有很大區別。該報道說，對於WHO，僅在非常特殊的情況下才會通過氣霧傳播，例如在危重病人插管時。根據世界衛生組織的數據，對中國超過75,000例冠狀病毒病例的分析顯示，沒有空中傳播病例。