新冠病毒 西班牙死亡續增 死者連兩天稍減 是否亮光要謹慎

西班牙衛生部今天表示，西班牙在過去24小時新增809起2019冠狀病毒疾病死亡病例。這是西班牙單日新增死亡病例數第2天下滑。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）預計將決定是否要把3月14日宣布的緊急措施與限制再延長2周來抗疫。

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據法新社今天報道說，西班牙新冠肺炎新增809死，日增死亡數第2天下滑。

數據顯示，在過去24小時，西班牙新增809起新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，3日新增死亡病例則有932起，2日則新增950人病故。迄今，西班牙新冠肺炎累計死亡病例達1萬1744人，僅次意大利。

西班牙衛生部說，境內確診人數新增7026人，累計達12萬4736人，增速放緩。

在過去24小時，新冠肺炎病癒人數增加3706人，共3萬4219人痊癒。

馬德里地區疫情最為嚴重，共4723人死亡，佔西班牙整體死亡數的4成；累計3萬6249人確診，佔整體確診人數的29%。西班牙東北部的加泰隆尼亞疫情第2嚴重，共2508人死亡。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）預計將決定是否要把3月14日宣布的緊急措施與限制再延長2周來抗疫。