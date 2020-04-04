英政府顧問建議再考慮群體免疫 女王明罕講話

據李文讀報引述英國政府首席流行病模型推測專家梅德利教授警告說，英國政府應該儘快解除目前的嚴密封閉措施，並重新考慮讓一些人在生命危險最低的情況下感染新冠病毒，而不是無限期地採取封閉措施，使英國受到失業、家庭暴力及精神健康等問題的打擊。

廣告 繼續瀏覽後續

李文讀報今天指，英政府顧問建議再考慮群體免疫。

《泰晤士報》今天引述英國政府首席流行病模型推測專家梅德利教授警告說，英國政府應該儘快解除目前的嚴密封閉措施，並重新考慮讓一些人在生命危險最低的情況下感染新冠病毒，而不是無限期地採取封閉措施，使英國受到失業、家庭暴力及精神健康等問題的打擊。報道透露，梅德利教授研究的疫情模型顯示，一旦解除封閉措施，大家重返工作崗位以及學生們重返校園，疫情就會捲土重來，因此不可能在恢復正常生活的同時還能做到控制疫情。為此，他認為，英國政府需要面對現實，在疫情對年輕人及老年人的影響之間取得平衡，同時也要在如何應對疫情和經濟影響兩者之間取得平衡。

《每日電訊報》報道，英國昨天再有684人死於新冠病毒，創下單日死亡人數的新高。累計死亡人數也增至3605人，也超過了中國官方至今公布的3322人死亡的數字。另外，英國累計確診病例也上升至38168例。英國本周末氣溫將升至攝氏20度，而且預計將是陽光充沛的好天氣。為此，英國首相約翰遜及衛生大臣漢考克昨天都呼籲民眾，不要以此為借口，違反目前實施的“居家令”，到室外聚集遊玩。報道還引述英國政府消息人士稱，如果發現有許多人違反有關禁令的話，政府有可能會立即關閉公園。

《i》也報道說，英國首相約翰遜呼籲民眾，不要因為周末天氣好就違反禁令在戶外聚集，以避免感染新冠病毒、從而為國民保健服務（NHS）的公共醫療系統減輕壓力。報道還透露，英國有兩名護士死於新冠病毒。此外，報道稱，美國政府將建議國民佩戴口罩，以減少新冠病毒的傳播。

《每日鏡報》則引述英國首席護理官露絲·梅昨天公開呼籲公眾，為了不幸病逝的兩名女護士，本周末抵抗好天氣的誘惑，繼續留在家裡抗疫。報道還引述她透露，兩名不幸病逝的女護士分別是36歲的納斯琳和39歲的奧羅克。該報還在頭版刊登了奧羅克的遺照。

《太陽報》也披露，兩名不幸病逝的護士都是有三個孩子的母親。該報還宣布發起一項公眾募捐活動，希望籌集到100萬英鎊，幫助兩位病逝護士的家人。

據資深媒體人李文讀報指，《衛報》引述英國NHS化驗人員及科學家警告說，英國政府日前承諾在四月底前實現每天檢測10萬人的目標根本不可行，因為他們雖然擁有化驗室和檢測設備，但缺乏提高檢測能力所需的檢測劑、化學物和配件。報道還指出，英國首相約翰遜日前呼籲生產檢測劑的英國企業確保英國本土的供應，但其它國家的領袖也在和他爭奪檢測劑的供應。

《金融時報》表示，最新公布的統計數字顯示，受到新冠病毒疫情的影響，全球經濟將步向自上個世紀初期經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。首先，英國服務業採購經理指數從二月份的53.2大幅度下跌至三月份的34.5，是自該指數24年前開始以來最大跌幅，而歐洲其它國家的服務業也同樣出現嚴重萎縮。此外，美國今年三月初的失業率增加了71萬人，同時也結束了連續113個月的就業增長。報道還引述經濟分析家預測，四月份的經濟數字可能會更糟糕。

《每日快報》報道，英女王明天將發表罕見的歷史性講話，號召國民團結一心、共同抗擊新冠病毒疫情。報道指出，這將是女王在位67年以來第四次發表特別電視演講。

《每日郵報》也報道說，93歲的女王將在明天發表的電視演講中表示，將和英國國民一起，共同戰勝新冠病毒疫情。報道指出，英女王一般只在聖誕期間向國民發表電視演講，平時則很少對國民發表講話。報道透露，她將在位於倫敦西部的溫莎堡預錄有關講話。