英國: 女王今晚莊嚴講話 首相未婚妻孕身新冠感染

據《星期日泰晤士報》報道，英國首相約翰遜的未婚妻西蒙茲在個人推特上透露，過去一周來因為出現了感染新冠病毒的癥狀，所以一直在床上療養。她還表示，並沒有要求進行病毒測試，但休息了一周後，感覺身體更強壯了，而且正在康復中。《星期日郵報》也披露，女王將在今晚電視講話中，號召英國國民勇敢面對新冠病毒危機。

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據李文讀報今天說，英首相未婚妻承認有感染癥狀。據《星期日泰晤士報》報道，英國首相約翰遜的未婚妻西蒙茲在個人推特上透露，過去一周來因為出現了感染新冠病毒的癥狀，所以一直在床上療養。她還表示，並沒有要求進行病毒測試，但休息了一周後，感覺身體更強壯了，而且正在康復中。報道指出，今年32歲的西蒙茲正在懷孕，預產期是在今年暑假初期，並引述她表示，“懷孕期間感染新冠病毒的確令人擔憂，但聽從最新的醫學建議，會讓你非常安心。”

與此同時，報道還透露，英國首相約翰遜經過了一周自我隔離時候，目前仍有咳嗽和發燒。報道引述其助手錶示，雖然約翰遜九天前開始在首相府內自我隔離後，尚未接受過醫生的檢查，但他一直與英國政府首席醫務官維蒂教授保持聯繫，因此也在獲得專業的醫學建議。

不過，報道引述專業醫生指出，任何病人如何持續發燒超過一周的話，就有可能患上肺炎。另外，英國昨天新冠病毒死亡人數為708人，又創下單日死亡人數的新高，死者當中還包括一名本身健康有問題的五歲小童，而累計死亡人數也超過了4000人至4313人。英女王今天稍後將發表一次特別的全國電視講話，這也將是她在位以來第四次這樣做。

《星期日郵報》也披露，女王將在今晚電視講話中，號召英國國民勇敢面對新冠病毒危機，並表示，堅信這一代英國人將如他們的前輩那樣堅強。報道引述英國首相府消息人士稱，政府希望女王的電視講話能“提升英國民眾的士氣”。

《星期日電訊報》也在頭版報道了英女王今晚將向英國國民發表罕見電視講話的消息。報道還透露，女王的電視講話是在溫莎堡錄製的，攝影師在錄製時都身穿保護服，而且與女王保持安全距離，至於技術人員則在另外一間屋子裡工作。

該報還引述英格蘭地區NHS醫務總監鮑維斯教授表示，從入院接受治療的人數來看，疫情最嚴重的倫敦地區已經出現高峰期的跡象，顯示新增病例數字開始穩定下來，但他告誡大家仍然不能鬆懈下來。

此外，該報在頭版引述英國外交大臣拉布在該報撰文警告說，世界領袖們不要以“損害嚴重的保護主義”為新冠病毒疫情帶來更大傷害。他還透露，他與英國首相約翰遜及國際貿易事務大臣圖魯斯一直在向各國領袖施壓，要求他們保持貿易通道暢通。瑞士組織“全球貿易警報”上個月發表報告指出，自今年初以來，全球54個國家的政府發出了46個限制出口醫療物資的禁令。

《觀察家報》報道，57歲的前工黨影子內閣脫歐事務大臣斯塔莫，昨天獲選為英國最大反對黨工黨的新領袖，接替下台的科爾賓。報道透露，近50萬工黨黨員和支持者參與了黨領袖選舉投票，斯塔莫獲得了其中56.2%的選票支持，比另外兩位競爭者加起來的票數還要多。斯塔莫在獲選後表示，希望重新贏得公眾對工黨的信任。此外，他還會為了國家利益，與保守黨政府一道抗擊新冠病毒疫情。

資深媒體人李文讀報指《獨立報》電子版也在頭版刊登了新任工黨領袖斯塔莫的照片。而該報今天頭條新聞是，該報調查顯示，受到新冠病毒疫情影響，本來就缺乏經費支持的英國社會關懷服務業可能在數周內崩潰，並為醫院造成更大壓力。報道透露，一些社會關懷服務提供者表示，由於地方政府拒絕發放緊急援助基金，因此面臨倒閉的危險。而其它一些社會關懷服務機構也表示，目前面臨人手不足、設備缺乏、以及太少護士照料剛剛出院的病人等問題。

《星期日鏡報》報道，保守黨下議院領袖瑞思莫格持有股份的一家投資公司，有望在新冠病毒危機中賺大錢。報道透露，這家公司專門投資那些因為受到疫情影響而股價大跌的企業並從中牟利。報道稱，瑞斯莫格至少持有這家投資公司的15%股份，而且在接任保守黨下議院領袖職務前才辭任公司董事一職。