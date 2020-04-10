約翰遜脫離危險離開重症監護大大鼓舞英國民眾抗疫士氣

據英國《太陽報》說，英國首相約翰遜在復活節假期前夕脫離危險期並離開重症監護室，是英國國民的士氣來說是一大鼓舞，也使周五的復活節耶穌受難日（Good Friday）真的變成了“美好周五”了。

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據李文讀報今天說，約翰遜脫離危險離開重症室。《每日快報》報道，英國首相府發言人昨晚證實，英國首相約翰遜在重症監護室（ICU）度過了72小時後，已經脫離危險期，並已從重症監護室轉至普通病房，但在康復初期仍需要密切觀察其病情發展。報道指出，55歲的約翰遜離開重症監護室讓其未婚妻西蒙茲鬆了一口氣。

《每日電訊報》也引述英國首相府發言人稱，約翰遜“精神狀態很好”，目前開始康復的初級階段。約翰遜是在本周一晚上因為病情惡化被送進重症監護室的。報道還透露，英國各黨派政界人士紛紛向約翰遜表示祝福，美國總統特朗普也形容約翰遜離開重症監護室是一大喜訊，並祝願約翰遜早日康復。另一方面，目前暫代約翰遜首相職務的外交大臣拉布昨天表示，目前解除三周前開始實施的封閉措施仍然為時尚早，但他拒絕說明會在什麼情況下，才考慮解除有關封閉措施。他同時指出，政府內閣官員在下周末之前甚至不會就目前的封閉措施進行檢討。與此同時，英國新冠病毒確診死亡人數已增至7978人，而確診病例總數也升至65077例。

另外，該報還引述德國一項最新研究結果指出，有更多的人感染了新冠病毒，但已擁有了免疫力。報道透露，德國科學家在該國最新爆發新冠病毒疫情的城市進行調查，在之前沒有發現感染癥狀的居民身上發現了抗體，並以此初步估算出，當地可能有15%的居民已擁有新冠病毒免疫力，而這一比例比之前科學家的估計多出兩倍。

《泰晤士報》則引述唐寧街消息人士說，雖然首相約翰遜已經離開重症監護室，但估計仍需要至少一個月才能完全康復，而且也需要一段時間才能逐步恢復工作。報道透露，約翰遜的未婚妻西蒙茲在得知未婚夫離開重症監護室之後，在其個人推特上貼出了一幅彩虹畫，並加上一串鼓掌的表情包。報道還指出，雖然昨天英國新冠病毒死亡人數又增加了881人，但新增確診病例數量以及入院治療人數開始有所平緩。

《i》也指出，英國首相約翰遜從重症監護室轉入普通病房之後將進入康復期的初步階段，因此仍然需要休息。此外，該報還引述警方負責人表示，在復活節假期即將來臨之際，警方開始在M5高速公路截停駕駛旅行大篷車的旅客，並把他們送返寓所。

《每日鏡報》也引述代理首相拉布警告說，即將到來的復活節周末假期是決定英國抗疫努力成功與否的關鍵時刻，他促請英國公眾忍受一下好天氣的誘惑，不要離開家居到戶外旅行，以免破壞了至今已取得的抗疫成果。

據資深媒體人李文讀報說，《每日郵報》則報道，參與制定政府封閉措施的社區事務次官詹里克曾先後兩次違反封閉措施。其中一次從倫敦駕車到150英里以外的第二個寓所，另一次則是在周末駕車去看望父母。不過，報道也引述消息人士為其辯護說，他是為了送食物和藥物給家人，並且只是把東西放在門口而沒有入內。

《獨立報》電子版今天在頭版探討英國解除封閉措施可能需要考慮的問題，例如在什麼情況下解除有關措施、需要什麼技術來協助解除封閉措施、其它國家如何解除封閉措施、以及一旦英國繼續封閉措施，誰將受到的打擊最嚴重等。

《衛報》表示，根據該報的調查，英國新冠病毒的實際死亡人數可能能比官方公布的多出1000人。報道透露，數以百計居住在護理中心的老人懷疑死於新冠病毒，但並沒有包括在官方統計數字內。報道還引述護理中心組織表示，估計這樣的死亡人數可能多達1000人。另外，該報還在頭版刊登照片報道說，之前警告醫護人員缺乏個人保護裝備的醫生因為感染病毒不幸病逝。