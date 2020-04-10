美國議員提譚德塞到美國國會作證 有否先例?

世衛秘書長譚德塞近期因挺中言論、防疫慢半拍，飽受批評。而且美國近日加大對世衛組織及總幹事譚德塞批評。主責監督美國參與世衛的共和黨籍參議員楊恩8日致函譚德塞，要求他出席美國國會聽證會，就外界疑慮作出解釋。

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據中央社今天報道稱，譚德塞被批挺中且防疫慢，美議員要他到國會作證。消息說，共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）擔任參議院外委會國際多邊發展暨機構小組主席，小組職責包括監督美國與世界衛生組織（WHO）等國際組織的關係，及其所捐助的資金。

楊恩今天發布新聞稿表示，8日致函譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），針對WHO在全球對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情中扮演的角色，及中國影響力所帶來的危險後果，楊恩在信中深表質疑。據楊恩指出，基於上述疑慮，加上總統特朗普7日也表示將檢視是否暫停對WHO的捐助，他呼籲譚德塞在疫情和緩後，出席美國國會聽證會釋疑。

楊恩強調：“作為WHO預算最大資助者，美國納稅人有權知道WHO疫情反應的相關事實，如此一來，世界才能從錯誤中學習。”楊恩在信函中表示，自疫情爆發初期，中國當局就試圖隱匿，不讓國際觀察家及中國人民了解真正情況。面對這一情形，WHO不是選擇譴責並要求獲得更多疫情相關資訊，反而是讚揚中國。

楊恩舉例，WHO於1月14日推文表示，根據中國當局初步調查，並無證據顯示2019冠狀病毒疾病會人傳人。

楊恩說：“當時可取得的確診病例資訊及後來紐約、米蘭經驗都顯示，中國政府擺明是撒謊。很不幸地，WHO不只荒謬地接受這個謊言，還把它放大。”

該報道稱，楊恩也在信函中批評WHO排除台灣的作法。楊恩表示，台灣多次試圖警告病毒具高傳染性，但WHO都拒絕接受。

楊恩指出，不只如此，台灣地理位置雖靠近中國，並與中國有密集交通往來，早期就迅速採取防疫措施，但台灣並未獲准參加1月22日的WHO會議。他說，就是在這場會議中，WHO仍不願將疫情定性為“國際關注公共衛生緊急事件”，直到8天後才宣布。