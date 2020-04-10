譚德塞與台灣杠上 台媒怒列世衛疫情罪狀 77萬聯署轟下台

中國武漢新冠肺炎疫情蔓延之際，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日突然在記者會上痛罵台灣3分鐘，批評台灣對他謾罵、種族歧視攻擊。不過，其實各國早就質疑譚德塞，有外媒就曾經在記者會上質問WHO是否受到中國施壓？而加拿大網友發起的要求譚德塞下台連署活動，目前也已有77萬人參與連署。

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據自由時報今天列出指控，曝WHO舔共事跡一覽！全球連署譚德塞下台已近80萬人。

台灣自由時報今天指以下整理世界衛生組織自疫情開始，種種親中的言行舉止：

1月5日，世界衛生組織不建議國際為了防疫進行任何旅遊、貿易限制。

1月14日，疫情之初，世界衛生組織相信中國官方說法，在推特表示未有證據顯示病毒會人傳人。

1月23日，中國已經傳出至少800例確診、25人死亡，譚德塞仍表示，尚未成為全球性的公共衛生緊急事件，認為這只是中國的公共衛生緊急事件。他並稱讚，中國在處理疫情上展現高度透明。

1月24日，世界衛生組織建議在機場邊境實施防疫措施，不過也重申，目前不建議任何更多的旅遊或貿易限制。

1月28日，譚德塞到北京與中國外交部長王毅見面，譚德塞並表示，不建議各國從武漢撤僑，認為中國能力足以處理疫情。

1月30日，世界衛生組織終於宣布“國際公共衛生緊急事件”。不過，譚德塞仍解釋，此舉並非不相信中國，他對中國能力有信心。他並讚頌中國為了保護其他國家的人做出努力，不然全球死傷會更嚴重。

1月31日，譚德塞在推特提到除中國外，有3個國家出現人傳人情形，但卻刻意不提到同樣出現人傳人情形的台灣，因此遭到台灣網友灌爆推特“提醒”。

2月3日，中國官方數據已近2萬人確診，不過譚德塞卻對各國重申，不需採取措施對中國旅遊和貿易產生“不必要的干擾”，意即不需暫緩對中旅遊及貿易。

2月10日，中國爆增至4萬例確診、破千人死亡。譚德塞對此表示，全球確診數不多，還算是“火花”階段。

2月11日，世界衛生組織正式宣布將病毒命名為“COVID-19”，譚德塞表示，如此可避免帶入地名的“污名化”稱呼。

2月12日，世界衛生組織舉辦記者會說明武漢肺炎疫情，外媒詢問WHO是否有受到中國政府施壓，要求幫中國說話，保住中國的面子？譚德塞聽完後臉色凝重，回答說，中國為減緩疫情做出了許多有益的貢獻。

2月17日，儘管中國破7萬人確診，世界衛生組織仍稱，中國以外只有少數人染病，不應采“全面措施”防疫。

2月19日，譚德塞公開稱讚中國犧牲自己，拯救全世界。而且中國以外，只有12個國家出現92宗新型冠狀病毒肺炎的人傳人個案。

2月21日，中國確診數字逐漸減少，譚德塞表示，疫情趨勢令人鼓舞。

2月24日，全球已逾30國出現感染，但譚德塞稱“疫情尚未大流行”。同一日，率領WHO專家團前往武漢的高級顧問布魯斯（Bruce Aylward）在北京記者會中讚美中國隔離很成功，想對武漢人說：“全世界都欠你們”。

2月25日，布魯斯說，如果他確診，會想在中國接受治療。

2月28日，譚德塞拒絕稱疫情大流行，仍有時間阻止疫情在全球蔓延。

3月2日，譚德塞堅稱疫情尚未大流行。

3月11日，WHO終於宣布疫情已全球大流行。

3月28日，若確診想在中國治療的布魯斯受香港記者訪問，被問到是否讓防疫有成的台灣重返會員國？他先裝作沒聽到，接着疑似自行斷線，結束訪談。

4月8日，譚德塞記者會中突然痛罵台灣3分鐘，表示受到台灣大量的謾罵、種族歧視，更轟台灣政府未與這些言論切割。

自由時報引述根據中央社消息，對於譚德塞痛批遭到台灣攻擊。澳媒《Sky news》在節目中批評，譚德塞此舉是在“模糊焦點”，這樣做的目的是想轉於他“聽命於中國”的話題，節目同時呼籲譚德塞“需要公開那些死亡威脅”，並且“要解釋那些威脅到底和台灣有什麼關係”。

該報道稱，譚德塞過去發言引發諸多爭議，一名加拿大網友在2月在Change.org網站發起連署，要求譚德塞引咎辭職，目前已經破77萬人連署。在連署網頁下方，各國網友紛紛留言痛批“他表現不佳，只是中國的魁儡”、“這麼多人死亡或被傳染，他有部分責任，他原本可以做更出多的事情”、“他對世界撒謊，他欺騙了所有人，他正在打破世界衛生組織的品牌”。