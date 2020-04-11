世界第一家 德國推民眾新冠病毒抗體大規模檢測

德國將開展歐洲首波新型冠狀病毒抗體大規模檢測，以幫助研究人員評估感染率，並且更有效地監測病毒傳播。三項血清學檢測將幫助確定病毒的傳播範圍以及感染者死亡人數，從而讓當局決定何時可以允許人們恢復正常生活。德國已經成為新冠病毒檢測的領導者，每天進行10萬次檢測。

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據英國金融時報報道稱，德國將開展新冠病毒抗體大規模檢測。根據羅伯特•科赫研究所(Robert Koch Institute)所長洛塔爾•威勒(Lothar Wieler)周四宣布了三項血清學檢測的細節：一項針對獻血，一項涉及德國四個疫情重災區，以及一項針對更廣泛人群的代表性研究。就確定感染率而言，專家們目前賴以建模的數據可能會很快變得過時或不完整；他們長期主張，抽查和隨機化檢測是一種更好的方法。

該報道稱，但是，迄今還沒有一個國家成功實施了全國範圍的抗體檢測。

德國已經成為新冠病毒檢測的領導者，每天進行10萬次檢測。

威勒博士表示，SARS-CoV-2抗體檢測計畫旨在確定有多少德國人對該病毒具有免疫力，以及“無癥狀病例——那些被病毒感染卻一無所知的人士——的比例有多大？”據他補充說，這些檢測還將讓人們更好地了解德國已有多少人死亡，從而掌握死亡率有多高。

報道說，這三項研究將由羅伯特•科赫研究所、柏林夏里特醫院(Charité Hospital)病毒研究所(Institute of Virology)以及布倫瑞克(Braunschweig)的亥姆霍茲感染研究中心(Helmholtz Centre for Infection Research)聯合進行。

在第一項研究中，每14天將從獻血中採集1.5萬個樣本。第二項研究將集中在受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，即2019冠狀病毒病）影響最嚴重的四個地區，從大約2000人採集代表性血樣。對於第一項和第二項研究，工作將於下周開始；第一項研究的結果預計將於5月發布。

在第三項研究中，將對德國全國150個地區的1.5萬人進行抗體檢測。這方面的工作將從下月開始。

據威勒表示，這些檢測將使衛生當局“更好地描述這場流行病的發展過程，並且更好地了解它”。他補充說，檢測也將讓研究人員更有效地評估為減緩疫情蔓延而採取的措施，並提供有關尚未反映在官方統計數據中的未記錄病例的更多信息。

報道認為，確定病毒的傳播範圍以及有多少感染者死亡，將有助於當局決定何時可以允許人們恢復正常生活。