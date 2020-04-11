新冠病毒意大利災重 黑手黨出山搶市?

遭到新型冠狀肺炎重創的意大利，縱使單日新增確診人數會和緩之勢，但截至11日超過14萬8千人染疫，病歿者近1萬9千人。意大利政府自3月9日起實施封城措施至今轉眼超過1個月，對民生影響開始浮現。意大利著名犯罪集團黑手黨開始對貧窮家庭下手，提供免費食物及金錢援助，有學者表示黑手黨趁著疫情擴張政治利益。

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據上報今天報道說，意大利政府嚴重失能，黑手黨發錢、食物招攬成員。消息說，意大利鎖國超過過1個月，潛藏的黑手黨正伺機而起派發食物金錢籠絡人心。

報道引述《衛報》（The Guardian）消息，意大利當局警告，黑手黨正藉意大利政府實施“封城”，推出經濟措施紓困之際，向貧窮家庭分發免費食品及現金。據當局了解，黑手黨成員已在坎帕尼亞（Campania），卡拉布里亞（Calabria），西西里島和普利亞（Puglia）等南部大區運送必需品予民眾。內政部長拉莫爾澤斯（Luciana Lamorgese）形容這是社會出現動蕩的初始訊號，“黑手黨可以藉不斷惡化的貧困情況，只需簡單地分發免費麵食牛奶，便能迅速招攬他們加入組織”。

據該報道說，意大利南部卡坦紮羅（Catanzaro）檢察官兼反黑手黨調查員格拉特利（Nicola Gratteri）指出，由於一個多月來商店、餐廳、酒吧均在關閉狀態，而數以百萬計的人是依靠這些行業生活，他們沒有收入又不知何時能重新上班，縱使政府正派發“購物券”支援，但直言若國家“走慢一步”，黑手黨將會捷足先登，成功奪取這個家庭的民心。根據威尼斯小型企業協會CGIA 數據指出，同影響不能上班的民眾多達到330萬人，當中有超過100萬人生活在黑手黨活躍南部地區。

意大利警方表示已加強執法，調查一些與黑手黨有聯繫人物的蹤跡，並對一些分發食物的不明組織進行調查。據《共和國報》（Repubblica|）報導有黑手黨成員向窮人分發食物後，該人隨後在臉書（Facebook）反駁，稱自己只是在做慈事，又指是否因為他是黑手黨成員便寫這些文章，怒斥“記者比冠狀病毒更糟糕”。

該報道說，牛津大學犯罪學教授費瓦雷澤（Federico Varese）分析指出，黑手黨不是單純的犯罪組織，他們對地區及市場有統治的慾望。“分發食物是黑手黨的老策略，在意大利南部老闆傳統向下屬施捨而最初是不求回報”。而格拉特利亦指“黑手黨把城市視為自己的‘領地’。他們需要照顧自己領土上的人民。現在正是他們發揮自己的優勢的時候。在大眾眼中，他們提供免費食物，在水深火熱提供支持是英雄，未來黑手黨推舉一些政治人物出來競選議員，將有利他們犯罪獲益”。

據《衛報》指出，黑手黨涉足意大利南部地方議會情況嚴重，一些有黑手黨背書的政治人物在競選時，會威迫選民強逼投給他們，以換取簡單食物。格拉特利直言情況如墨西哥曾風摩一時的大毒梟“矮子”古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）般，“他販賣大量可卡因，又殺了數百人，但他在家鄉是以仁慈見稱，為百姓提供藥物又修路，這種情況同樣有可能有意大利發生”。