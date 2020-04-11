新冠病毒殺死全球逾10萬人 危機未見底

全世界已知與新冠病毒相關的死亡人數已超過10萬，已知感染病例超過160萬。至少177個國家報告了病例。最近的一個是飽受戰爭之苦的也門，該國於周五報告了首例新冠病毒確診病例。

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據紐約時報今天報道說，全球死亡人數超10萬，多國嚴防復活節周末病例激增。

根據《紐約時報》收集的數據，全世界已知與新冠病毒相關的死亡人數已超過10萬，已知感染病例超過160萬。至少177個國家報告了病例。最近的一個是飽受戰爭之苦的也門，該國於周五報告了首例新冠病毒確診病例。美國死亡人數已超過西班牙，截至周五下午，這一數字已接近1.8萬。美國當前是除意大利以外死亡人數最多的國家。

儘管一些國家的政府正在考慮放寬限制，但進入復活節周末前，全球大部分地區都在實行封鎖，並加強了治安措施。

重災區意大利首相孔特周五晚間宣布，當目前的限制令於4月14日到期時，將允許某些商業活動（包括書店、童裝店和一些與林業相關的行業）恢復營業，但是其他封鎖措施將維持到5月3日，包括關閉工廠。

東京都知事採取了與日本中央政府不同的措施，要求在本周宣布的緊急狀態下關閉一系列企業，包括夜總會、卡拉OK、體育館和電影院。

在印度尼西亞首都雅加達，由於擔心資金不足，以及人手緊缺的醫療保健體系很容易不堪重負，該地區已進入部分封鎖狀態。

該報道稱，英國首相鮑里斯·約翰遜周四從重症監護病房轉出，其辦公室周五下午表示，首相狀況良好，但仍在住院。病毒繼續在英國蔓延，周五該國的單日死亡人數達到新高，為80人，累計死亡人數近9000人，約7.4萬人病毒檢測呈陽性。政府仍在考慮延長封鎖措施的計畫，延長期可能達到數周。

法國內政部長克里斯托弗·卡斯塔納爾本周表示，如果在復活節周末發現“鬆懈跡象”，地方官員可以實施更嚴格的限制措施。“病毒不知道假期。”卡斯塔納爾上周說。自疫情爆發以來，法國已經報告了超過8.6萬例感染病例和超過1.22萬例死亡病例，但重症監護的患者總數本周首次出現下降，當局謹慎地表示，這是一個令人鼓舞的跡象。

據該報道說，美國確診數字破50萬，政府考慮向治癒者發放“免疫證明”據《紐約時報》獲得的政府預測，美國若在實施禁足令僅30天後就取消限制，將導致病毒感染數字在今年夏天急劇上升。

由國土安全部、衛生及公共服務部做出的預測與特朗普總統最近的聲明背道而馳。特朗普表示，美國可以“很快很快地”準備重新開放。不過，特朗普在周五表示，如果衛生專家稱還為時過早，他會聽取他們的意見，“事實將決定我們的工作，”他表示。他還承認，這是“我有史以來做出的最重大的決定”。

截至周五，美國死亡人數已超過1.8萬人，確診病例超過50萬，是其他任何國家確診病例的三倍以上。