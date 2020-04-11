結構生物學解鎖新冠肺炎病毒

019新型冠狀病毒疫情大流行，目前全球確診個案已破160萬例、逾9萬人不治。科學家積極研發疫苗和解藥，對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）進行研究，首重了解病毒分子間的確切的形狀和結構，才有機會研發出解藥和疫苗。先前的抗流感藥物，例如：特敏福（Tamiflu）和瑞樂沙（Relenza），都是透過解構病毒的方法，才研發成功。因此，科學界對於研發新型冠狀病毒解藥和疫苗，也抱極度樂觀的態度。

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據上報今天報道說，結構生物學扮先鋒，解鎖新冠肺炎病毒。消息說，目前科學家已透過結構生物學，了解新冠病毒的棘突蛋白的外觀，是藥物疫苗研發一大突破。

該報道說，有人聲稱，抗瘧疾和自體免疫疾病的用藥奎寧（chloroquine），可用於治療新冠肺炎。但實際上，並沒有任何處方箋對新冠肺炎有實質性的治療效果。為了抗病毒藥物的研發，製藥公司針對感染新冠病毒後痊癒之病例，尋找人體產出的抗體。此外，也積極發展適用於健康人體的病毒疫苗，透過使用遺傳物質或合成病毒蛋白，希望能啟動人體本身的免疫系統，可以自行對抗病毒。其中一些實驗性藥物和疫苗，已經進入人體實驗的階段。一段時間後，我們可以知道這些藥物是否有效。但可以肯定的是，目前仍需要投注大量的資金和時間，直到新冠病毒藥物和疫苗研發成功。

就結構生物學提供新冠病毒研究方法，該報道稱，結構生物學能讓我們看見奈米尺寸的分子，例如DNA，RNA和蛋白質。 目前科學家使用X射線晶體學，和低溫電子顯微術等結構生物學方法，來檢視病毒的分子結構組成。

日前，結構生物學家已經研究出新型冠狀病毒的蛋白組成，而病毒自身的棘突蛋白（spike protein）（幫助病毒進入宿主的蛋白），和能夠使病毒複製的酶（enzyme）成為了目前製藥公司研究的重點。

透過結構生物學數據，科學家能尋找病毒蛋白內的特殊特徵，此特徵通常為可以容納小的化學分子的空間。一旦鑒定此特徵後，即可致力於研究該分子，改善其適應性，並使其作為藥物發揮治療作用。最後，希望化學分子可能足夠緊密地貼合在一起，以阻止病毒蛋白髮揮作用，就像將扳手扔入一組齒輪中一樣。

據該報道指，這種研發新藥和標靶藥物的方法稱為“基於結構的藥物設計”（structure-based drug design），因過去已成功透過此方法，研發出抗流感藥物特敏福和瑞樂沙，因此可以知道此方法省時、高效且精確。對於疫苗設計和治療方法的開發，了解新冠病毒的棘突蛋白的外觀是一個重大突破。他們目前也計畫使用這個蛋白質，來監測痊癒病例產生的抗體。

現代的科技、儀器和數據搜集，已經讓結構生物學的數據提供管道更多元快速，相較於5年前的技術，根本無法做到現在的程度。目前收集到的結構數據存放在蛋白質數據庫（PDB）和電子顯微鏡數據庫（EMDB），兩個數據數據庫都在網絡上並開放全球免費使用，希望全球的科學家能夠合作，解答有關新冠病毒的問題，並找到藥物設計的最佳方法。

上報報道稱，無論是開發新藥還是疫苗，結構生物學都是了解從病毒到人類的分子機制的第一線。