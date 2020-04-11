非洲蝗蟲又來了 遠比新冠病毒更可怕

非洲正面臨新一波蝗災，規模約是前一波的20倍，部分東非地區已經淪陷，恐陷數百萬人於饑荒。有農民聲稱，蝗災比武漢肺炎疫情更具毀滅性。

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據中央社今天報道說，比新冠肺炎可怕，非洲新一波蝗災較先前大20倍。該報道引述美聯社消息，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情傳播至世界多數地區的數周前，部分非洲國家早已面臨70年來最大的蝗災，堪稱是另一災情威脅。

如今，非洲地區正面臨第二波蝗災，規模約比前一波大上20倍。數十億隻年幼蝗蟲正從繁殖溫床的索馬里湧出，尋找雨季中滋長的新鮮植被，結果就是讓非洲原本就已貧弱的數百萬人民再陷危難，因為當他們聚集試圖對抗蝗災時，恐有散播新型冠狀病毒的風險。

據烏干達農民阿波凱特（Yoweri Aboket）說：“大家都在談論蝗災，一旦牠們落在園子里，牠們會摧毀一切。有些人甚至說，蝗蟲比2019冠狀病毒疾病更具毀滅性。”

聯合國糧農組織（FAO）指稱，這波一部分是由氣候變遷所引起的蝗災，對食物安全及生計帶來“前所未見的威脅” 。聯合國糧農組織發表聲明說：“東非當前情勢依然極度令人擔憂，新的蝗蟲群落正在肯尼亞、埃塞俄比亞南部及索馬里等地形成，數量日漸增多。”

位於肯尼亞首都奈洛比的“氣候預測與應用中心”（Climate Prediction and Application Center）表示，蝗蟲正“侵襲東非地區，群落數量龐大前所未見。”“氣候預測與應用中心”衛星資訊分析師姆瓦吉（Kenneth Mwangi）提及，這些新的蝗蟲群落里包含剛發育成熟的年輕成蟲，“食量比一般成蟲還大”。據姆瓦吉及其他肯尼亞官員指出，疫情衍生的旅行限制導致跨境行程變慢，延誤殺蟲劑運送，使得對抗蝗災增添難度。

除了非洲地區，聯合國糧農組織也列出其他面臨蝗災的地區，包括阿拉伯半島的也門、沙特阿拉伯及阿曼，以及西南亞的伊朗及巴基斯坦。

他們觀察到也門大城亞丁北部以及阿曼邊界的海岸出現正在發育的蟲群，成蟲群則在東部高原，也門的情況嚴峻；有一群剛脫皮正發育的蟲群出現在沙特阿拉伯積極防控的波斯灣附近。阿曼持續在北部壓製成蟲，只有一小撮幼蟲群在南部出現。

該報道稱，伊朗目前正進行春季播種，前一波蝗蟲聚集的南部海岸，新蟲群正在增加；巴基斯坦仍持續在俾路支省（Baluchistan）、旁遮普省（Punjab）、西北邊境省（Khyber Pakhtunkhwa）等地防控蟲群。