世衛與人傳人質疑 台灣反應強烈

世界衛生組織（WHO）否認台灣曾經警告武漢肺炎病毒可能人傳人一事持續發酵。台灣中央流行病情指揮中心星期六（4月11日）公布去年致函WHO的信件，其中關鍵兩個詞“被隔離治療”和“非典型肺炎”，都指出病毒會人傳人。台灣責問，作為全球最高公共衛生權威機構，世衛還需什麼樣的警訊才警示新冠病毒人傳人？

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據自由亞洲報道稱，台灣反應強烈：作為全球最高公共衛生權威機構，世衛還需什麼樣的警訊才警示新冠病毒人傳人？

據台灣自由時報的報道援引陳時中的話說：“隔離治療”是指因疾病有傳染他人之虞，要在指定隔離治療機構隔離治療，通常是指如肺結核等高度傳染性疾病必須隔離。“都已經提到中國當時已有七人在隔離治療了，什麼情況需要隔離治療？不言自明嘛！”據陳時中說，任何公共衛生學者或醫師都明白，某種病病需要被隔離治療，只因為當時台灣手上沒有病例可以證明有人傳人，台灣只是表明有這個訊息，如果我們當時信中直接說有人傳人的狀況，“那才叫誤導”。

報道指，但世界衛生組織忽視了台灣的警示，在今年1月5日發布的新聞稿里，稱據中國國家主管部門報告說，所有患者都被隔離，並在武漢醫療機構接受治療。臨床癥狀和體征主要為發燒，少數患者呼吸困難，胸部X光片顯示雙肺侵襲性病變。據有關部門稱，一些病人是華南海鮮市場上的經營經銷商或攤販。 根據中國調查隊的初步信息，沒有人與人之間重大傳播的證據，也沒有衛生保健工作者感染的報道。這份新聞稿沒有建議做旅遊、貿易限制，即使在武漢1月23日封城後，一直到2月3日，世衛生組織都還不建議限制，所以外界有認為其實是世衛組織自己的誤判，而這跟台灣去年年底有沒有明確提人傳人實在沒有關係。

陳時中痛批世界衛生組織是“內行人講外行話”，他說：“隔離治療不是警訊，那什麼叫警訊？”他還指出，不是會員國的台灣都已經把這狀況告訴WHO，那身為會員國的中國“如果沒有講，那不是隱瞞，什麼叫隱瞞？如果有講，WHO不是失職，什麼叫失職？”陳時中說，世界衛生組織要趕快積極處理疫情，不要轉移焦點，一錯再錯。

報道稱，台灣的外交部當天也表示，WHO刻意扭曲台灣通報，須還原真相讓世界知道台灣確有提醒。