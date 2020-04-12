復活節美國兩樣氣氛 新冠病毒死亡者超兩萬

截至星期六，根據約翰霍普金斯大學統計，美國境內感染新冠病毒疾病不治人數今天突破2萬大關，取代意大利高居全球之冠。美國最後一州懷俄明進入緊急狀態，全境50州全部淪陷災情狀態。適逢復活節，美國各地呼籲大封鎖，勸告民眾居家不要慶祝節日。

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據法新社報道，冠狀病毒肆虐，美國死亡突破2萬大關高居全球第一。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治人數今天突破2萬大關。

美國境內染疫不治病患攀升至2萬283人，確診感染者高達52萬2286人，雙雙高居全球第一。

歐洲疫情最嚴重國家意大利境內染疫不治人數攀升到1萬9468人，排名全球第2；確診感染15萬2271例則排名全球第3，僅次於美國和西班牙（確診16萬1852例）。但意大利人口約6000萬，不到美國總人口估計3億2910萬的1/5。

歐洲疫情第2嚴重國家西班牙，境內染疫不治人數界計1萬6480例，居全球第3。

法新社說，美國新冠病毒疾病死亡總數突破2萬大關之際，懷俄明州今天獲總統特朗普批准宣布進入災難狀態，使得美國史上第一次50州全處於此一狀態。

但白宮負責協調防疫的柏克斯（Deborah L. Birx）昨天表示，美國疫情還未達高峰。

儘管美國病故總數高居全球之冠，但與總人口比例看來，仍只有歐洲重災區意大利或西班牙的約1/6。

因應災情，美國各地呼籲針對復活節大封鎖，勸告民眾居家隔離。