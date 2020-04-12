新冠病毒肆虐 瑞士與意大利或因消毒液爭搶

意大利扣押運貨卡車，沒收運往瑞士的洗手消毒液。商業車輛聯盟ASTAG將這一行為稱為“國家級盜竊”。瑞士外交部長出面干預。事態導致國家級層面出面干預。關於為什麼意大利不遵守歐盟規則取消運輸限制這個問題，瑞士國家經濟商務秘書處的回答是：詢問過一些瑞士重要進口商之後，得到的反饋是，目前歐盟的相關規定正在實行之中，之前遇到的問題大部分已經得到解決。

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據瑞士新聞報道稱，意大利扣押瑞士消毒液。消息說，幾天前，意大利多莫多索拉邊境警察扣押了運往瑞士的消毒液。意大利扣押運貨卡車，沒收運往瑞士的洗手消毒液。商業車輛聯盟ASTAG將這一行為稱為“國家級盜竊”。瑞士外交部長出面干預。

瑞士運輸公司Victory Switzerland從世界各地進口商品，該公司一輛大貨車自上周被意大利扣押在邊境城市多莫多索拉，貨車上裝有從其他國家進口的貨物。該公司老闆Daniel Gerber告訴瑞士資訊，這批貨物是洗手液，在意大利海關被直接沒收，送往意大利的民防機構。

據意大利海關機構解釋，根據一項新冠疫情的特殊規定沒收了這批消毒液，根據他們交給運貨司機的一份文件上的記錄，這批貨物被轉交給多莫多索拉的一個民防機構，由該機構分配給有需求的醫院和社區。

據悉，Victory Switzerland公司從德國Gifts & Beauty Handels GmbH公司訂購了這批消毒液，並已於三周前支付了3萬瑞郎(約合21萬人民幣)貨款，這批洗手液在意大利生產。意大利當地政府表示，生產商或銷售商已經得到了這批消毒液的補償金，Gerber希望他能從德國公司得到退款。但運輸費和這筆交易的盈利損失只能自己承擔。

該報道說，3月初，該公司就在漢堡遇到過同樣問題。當時德國官方扣押了從中國進口到的31.4萬支口罩。但是經過官方交涉，2天後，德國放行了那批口罩。

瑞士商用車聯盟ASTAG對這一問題相當重視，該聯盟主席，前瑞士人民黨SVP主席Adrian Amstutz親自過問此事，與遇到問題的瑞士公司取得聯繫，並利用他在聯邦的關係與意大利進行官方交涉。他說：“聯邦外交部長、講意大利語的伊格納西奧·卡西斯(Ignazio Cassis)將負責這件事。”但Amstutz對於鄰國強硬沒收瑞士訂購的醫療物深感憤恨。“這是國家級的盜竊”，他說。並利用這個機會再次表明反對瑞士與歐盟雙邊協議的態度。

據Amstutz批評，“這裡顯示出瑞士與歐盟的雙邊協議到底有多少價值，包括申根/都柏林協議也一樣，遇到危機，就不再起作用了。”

據該報道說，當然開放的邊境對於運輸更有利，但是遇到問題時，要國家之間對話解決，而不是通過歐盟。而對於同黨派人士，聯邦委員蓋伊·帕爾莫蘭(Guy Parmelin)來說，事情卻遠非如此，這從他發的推特上就能看出來：Guy Parmelin在推特上向歐盟表示感謝，因為歐盟答應不再攔截運往瑞士或其他歐洲經濟共同體國家的醫療物資。

據瑞士國家經濟事務秘書處證實知道扣押消毒洗手液這件事，並正在與意大利相關機構交涉。而關於為什麼意大利不遵守歐盟規則取消運輸限制這個問題，國家經濟商務秘書處的回答是：詢問過一些瑞士重要進口商之後，得到的反饋是，目前歐盟的相關規定正在實行之中，之前遇到的問題大部分已經得到解決。