疫情隔離憋得慌? 布魯塞爾摩托黨街頭鬧暴動

比利時首都布魯塞爾警方緊張戒備，當地實施新冠病毒疫情管制措施，周末發生年輕摩托車騎士與警車相撞事故，昨天晚上布魯塞爾街頭動亂，警方逮捕拘留43人。網上有人號召上街聚集抗議。警方警告，周日仍有聚眾鬧事威脅。

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據法新社消息，布魯塞爾街頭暴動，43人被捕。

消息稱，比利時首都布魯塞爾正實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情管制措施，但星期五晚發生年輕摩托車騎士與警車相撞事故，昨天晚上街頭跟着動亂，警方逮捕拘留43人。警方預警星期天繼續情勢緊張。

據當局表示，暴動是從星期五晚開始的，布魯塞爾的安德萊赫特區（Anderlecht）一名巡佐試圖攔下一名19歲摩托車騎士。經過一番追逐，摩托車迎面撞上了第2輛警車，騎士當場死亡。

昨晚一連串事故後，鎮暴警察今天花了數小時時間，驅趕響應網路號召而聚集街頭的年輕人。

報道稱，安德萊赫特首長昆普斯（Fabrice Cumps）告訴法新社，今天幾起動亂造成兩名警官和幾名抗議人士受到輕傷。據他表示，情況已明顯獲得控制，但警方仍將維持機動性，並預料星期天會發生更多事件。

昆普斯同時表示，他已與亡故的年輕騎士家屬見面。他認為，幾場動亂是有心人士故意拿騎士死亡事故當鬧事藉口。