美羅斯福號航母疫情加重一人重症 艦長"吹號"不當下台或要官復原職

美國羅斯福號航空母艦據報又新增103名官兵確診武漢肺炎，根據海軍部今天公布最新數據，艦艇上共有550人確診，其中一位船員住進關島海軍醫院加護病房。原任艦長的克羅澤上校，為艦上官兵避免感染而透過公開信對外“求援”，向五角大廈喊話，被解職。新的消息指美國國防部長有意讓克羅澤復職繼續擔任羅斯福號艦長。克羅澤罕見被中國官方指為不享自由的吹哨者。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道說，羅斯福號航艦再添103人確診，累計550人染疫。美國羅斯福號航空母艦又新增103名官兵確診武漢肺炎，根據海軍部昨天稍晚公布最新數據，艦艇上共有550人確診，其中一位船員住進關島海軍醫院加護病房。

根據美國海軍部官方網站的聲明，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）上已經有92%的船員檢測2019年冠狀病毒疾病，目前有550名船員染疫，3673人檢測呈陰性反應，艦艇上近5000名官兵，有3696人已經下船到關島隔離檢疫。

據報道稱，羅斯福號的染疫人數每天都在增加，自從3月30日前艦長 上校（Capt.Brett Crozier）寫求援信為部屬向上級請命，當時美媒報導，艦艇上只有3例確診，到了8日增為230例，9日來到416例確診，而10日是447例。

美國海軍共有11艘現役航空母艦，目前有4艘染疫，且都是部署在印太地區的航艦，分別是羅斯福號、雷根號、卡爾文森號和尼米茲號。

據上報今天報道說，原任羅斯福號航母艦長的克羅澤上校，為了讓艦上官兵能避免感染，透過公開信對外“求援”，向五角大廈喊話，雖成功讓部屬前往關島（Guam）檢疫，他的舉動卻引發海軍高層不滿，隨即遭代理部長莫德利（Thomas Modly）拔除艦長職務，就此點燃爭議引信。但如今隨着莫德利因失言自請辭職下台，美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）也鬆口，表示將與內部研究，考慮讓上校重新恢復指導權，但無論是否重返羅斯福號，克羅澤上校都必須先行面對自身的病情，必須先戰勝病毒。